Eduardo Nakayama: “La oposición debe dejar las expresiones de deseo y convertirlas en votos e intendencias”

Durante una evaluación política del cierre del año legislativo 2025, el senador Eduardo Nakayama (independiente) afirmó que los avances simbólicos no son suficientes si no se traducen en poder real. “Necesitamos crecer en musculatura electoral a nivel nacional. Si no, todo queda en expresiones de deseo”, remarcó.

Nakayama calificó el 2025 como un año “muy movido” en términos políticos, pese a no ser electoral, debido a las intervenciones en Asunción y Ciudad del Este, los dos principales municipios del país.

En ese contexto, marcó una clara diferencia entre ambos casos. “En Asunción tenemos una continuidad que no es para nada saludable para el municipio”, afirmó, mientras que destacó que en Ciudad del Este se produjo “un batacazo tremendo desde la oposición”.

Lea más: Opositores presentaron proyecto de ley que cambia reglas de reelección de intendentes tras intervenciones

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según el legislador, ese resultado demuestra que existen condiciones para disputar el poder en 2026 y proyectar una alternativa sólida para el 2028. “Hay mucho que trabajar y que construir”, subrayó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para el senador liberal, el verdadero termómetro del crecimiento opositor se verá en las elecciones municipales de 2026, donde se pondrá a prueba la capacidad de la oposición de consolidar liderazgo local.

“Tenemos que transformar estas expresiones de deseo en votos y en intendencias. Luego sentarnos a estructurar cómo va a ser el 2028”, expresó.

El desempeño económico del Gobierno

Nakayama también realizó un balance del desempeño económico del Gobierno. Reconoció aspectos positivos como el crecimiento económico y el control de la inflación, pero advirtió que esos indicadores no se reflejan en la economía doméstica.

“Los precios de la canasta familiar no solo no bajan, sino que suben”, señaló, insistiendo en que los beneficios macroeconómicos deben sentirse “en el bolsillo del ciudadano a pie”.

Aunque admitió que aún no se observan grandes inversiones extranjeras pese al grado de inversión obtenido por Paraguay, el senador resaltó el récord de solicitudes de residencias permanentes de extranjeros durante 2025.

Lea más: ¿Acercamiento entre Yo Creo y la ANR? Daniel Pereira Mujica se reúne con Justo Zacarías

“Argentinos, brasileños, españoles, alemanes, personas de Países Bajos y Bélgica están eligiendo Paraguay para vivir”, destacó.

El legislador sostuvo que este fenómeno puede tener un efecto multiplicador en los próximos cinco a diez años, ya que son los pequeños y medianos emprendedores quienes generan mayor empleo y dinamizan la economía. “No son las grandes industrias, sino los pequeños y medianos empresarios los que transforman la economía”, afirmó.

Consultado sobre el impacto de la campaña municipal en el trabajo legislativo de 2026, Nakayama fue categórico: la política inevitablemente marcará la agenda.

“El Congreso es un órgano meramente político”, explicó, recordando que la mayor producción legislativa suele concentrarse en la primera mitad del mandato presidencial, etapa que ya está siendo superada.