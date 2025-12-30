Elecciones municipales: hoy vence plazo para traslados y voto en casa

Silvio Ortiz, director de Partidos y Movimientos Políticos del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) informó que hoy es el último día para hacer traslados de domicilio de manera de votar en el local de votación más cercano a su domicilio en las elecciones municipales 2026. El trámite se realiza hasta las 23:59 de la fecha.

Ortiz recordó que el interesado debe hacer presencialmente la gestión, con cédula de identidad en la mano y un documento oficial que indique su domicilio actual.

En caso de los jóvenes de 18 años que automáticamente fueron incluidos, deberían pasar por las oficinas de sus ciudades para ratificar su dirección o modificar.

El voto en casa durante elecciones municipales

El funcionario dijo que hoy vence también el plazo para solicitar el Voto Accesible. Este programa incluye voto en la propia casa o una mesa de votación accesible para las elecciones municipales del domingo 4 de octubre 2026.

El plan es facilitar la participación de personas con discapacidad, adultos mayores y ciudadanos con dificultades de movilidad.