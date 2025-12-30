Ever Villalba insistirá con ley para limitar el precio del puchero tras informe de Conacom

“Por fin la Conacom se animó a emitir un informe que confirma el abuso que venimos denunciando”, sostuvo el legislador Ever Villalba (PLRA), al referirse a los datos oficiales que revelan una alta concentración en la compra de ganado.

De acuerdo con el boletín de la Conacom, solo dos frigoríficos concentran el 56,5% de la demanda de ganado, mientras que cuatro empresas alcanzan el 75%, una estructura que presenta claros indicios de oligopsonio.

El informe también detecta paralelismo en los precios, un comportamiento que podría sugerir acuerdos entre las empresas dominantes.

“El resultado es claro: perjudican a los productores y cobran lo que quieren a los consumidores”, afirmó Villalba. “Ante esta realidad, vamos a insistir con nuestro proyecto de ley que pone límites al abuso”.

¿Qué propone el proyecto de ley?

La iniciativa legislativa impulsada por el senador liberal -que quedó en stand by en el Senado- plantea un tope máximo del 10% de rentabilidad para tres cortes de carne de alta demanda popular: Costilla, puchero y carnaza de primera

El objetivo declarado es garantizar el acceso de los consumidores a productos básicos, en un contexto de aumentos sostenidos y distorsiones de precios en el mercado interno.

Pese a los argumentos del proyectista, la propuesta llega al pleno prácticamente sin respaldo. Cinco comisiones asesoras del Senado recomendaron su rechazo y archivo, alegando que: No existen fundamentos técnicos sólidos para la fijación de precios.

Debido a que el proyecto no fue reincorporado en el orden del día de la última sesión ordinaria del Senado, su tratamiento quedó descartado para este año.

Todo indica que la iniciativa recién podría retomarse en 2026, cuando se reinicie el período ordinario del Congreso, siempre que los senadores consideren pertinente volver a debatirla.