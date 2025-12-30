Senador impulsa reforma laboral: más vacaciones y permisos

El senador José Oviedo confirmó que todavía está trabajando en este nuevo proyecto, pero confirmó que una de las propuestas principales será la de elevar la cantidad de vacaciones desde el primer año de trabajo, pasando de 12 a 22 días hábiles, con posibilidad de hasta 30 días corridos, y aumentando un día hábil por año hasta llegar a 30 a los 10 años de antigüedad. “Para que los trabajadores descansen más, sean más productivos, sean más felices, tengan mejor calidad de vida”, dijo durante una entrevista esta mañana.

Según Oviedo, el planteamiento se sustenta en estudios internacionales y en el derecho comparado.

Mencionó que varios países de la región ya tienen esa cantidad de días de vacaciones y son pocos los que se mantienen en 12 a 15.

Más días de permiso para los padres

Además de vacaciones, Oviedo adelantó otra iniciativa: elevar de 14 a 30 días el permiso de descanso para padres al nacer un hijo.

“Estoy trabajando también en un proyecto para aumentar la cantidad de días de descanso para los padres… Eso lo vamos a terminar en estos días”, señaló.

El legislador manifestó que también prepara una propuesta para incentivar la formalización laboral. “Como cuestionan tanto la formalización, también vamos a presentar una propuesta que incentive la formalización”, indicó.

Sin apoyo político ni firmas

El legislador reconoció que aún no cuenta con respaldo parlamentario y reconoció que sus colegas “no están muy de acuerdo” con el planteamiento. Sin embargo, insistió en que el objetivo es abrir un diálogo.

“Esto se presenta y luego se hace todo el trabajo de comunicación, mesa de trabajo, audiencias públicas… Todavía ni siquiera terminamos el proyecto”, acotó.

Al ser consultado si se trata de una iniciativa aislada, Oviedo afirmó que no e indicó que hay varios puntos que se deben debatir para mejorar las condiciones y derechos laborales.

En otro momento, el senador también opinó sobre la eliminación de la estabilidad tras 10 años. Aunque aseguró que la idea es “superimpopular”, añadió que no le “desagrada”, pero “bajo ciertas condiciones” que deben ser debatidas.

Rechazo del sector privado

Al ser consultado sobre posibles efectos económicos, como el aumento de informalidad, Oviedo señaló que el sector empresarial siempre encontrará cuestionamientos.

“No podemos preguntarles solamente a ellos. Los trabajadores son quienes producen la riqueza. Los empresarios solamente son gestores de recursos”, manifestó.

Sobre el gobierno actual, sostuvo que no hay muchos avances en formalización laboral y afirmó que su sector político buscará impulsar cambios desde un eventual próximo mandato.

Oviedo insistió en que, si avanza, la propuesta deberá pasar por una negociación amplia: sindicatos, empresas, gobierno y Congreso.

“Probablemente, podemos meter varios temas en una mesa de trabajo y sacar un único proyecto. Pero si ni siquiera planteamos qué vamos a negociar, no vamos a avanzar”, declaró en ABC Cardinal.