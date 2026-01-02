Proponen ampliar vacaciones: ¿cómo se podría implementar desde el primer año laboral?

El senador José Oviedo confirmó que ya presentó un proyecto de ley para ampliar las vacaciones anuales de los trabajadores, actualmente fijadas en 12 días hábiles. La propuesta apunta a elevar ese piso a 22 días hábiles desde el primer año, con un aumento progresivo de un día por cada año trabajado.

Según explicó en ABC 730 AM, el proyecto modifica el artículo 218 del Código Laboral y busca acercar al país a los estándares regionales. “Paraguay está rezagado en materia de descanso. Un trabajador más descansado se enferma menos y produce más”, sostuvo.

Lea más: Senador impulsa reforma laboral: más vacaciones y permisos

Oviedo detalló que el sistema progresivo permitiría llegar a 30 días hábiles al cumplir diez años de antigüedad, evitando el “salto brusco” que hoy se da al alcanzar la estabilidad laboral. A su criterio, ese cambio podría reducir los despidos previos al décimo año.

Se prevé debate abierto y posible tratamiento desde marzo

El legislador remarcó que la iniciativa está abierta al diálogo. El proyecto será derivado a comisiones cuando se reanuden las actividades legislativas en marzo. Se prevé audiencias públicas y mesas de trabajo con gremios, empresarios y el Ministerio de Trabajo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además de las vacaciones, Oviedo impulsa un proyecto para ampliar la licencia por paternidad. También anunció iniciativas para incentivar la formalización del empleo, modificar la ley de crédito agrícola y reactivar el debate sobre un seguro agrícola.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Es momento de discutir en serio derechos laborales modernos: descanso, jornadas razonables y nuevas formas de trabajo”, concluyó el senador.