Incursión de EE.UU. en Venezuela se veía venir, dice “Pakova” Ledesma

El senador José “Pakova” Ledesma indicó que la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, se veía venir. Apuntó que están en juego las riquezas de Venezuela y principalmente las que dan vida a Rusia y China. Con respecto a nuestro país, dijo que estamos sometidos al gobierno norteamericano y que la relación con Brasil se podría ver afectada, aunque se debe esperar a ver como continúa todo.