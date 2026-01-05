Incursión de EE.UU. en Venezuela se veía venir, dice “Pakova” Ledesma

El senador José “Pakova” Ledesma se refirió a la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, por parte de los Estados Unidos, quien lo acusa de narcotraficante. Si bien no sentó una postura, señaló que esto se veía venir y que para saber cómo afectará a nuestro continente hay que esperar el paso de los días.
“En esta situación hay dos versiones o expresiones que dan la gente. Por una parte, no se respetó el acuerdo internacional, la soberanía, la independencia. Por el otro, el régimen dictatorial de Maduro, que hizo que mucha gente saliera de Venezuela”, expresó el legislador José “Pakova” Ledesma.
Seguido señaló: “Eso se discute bastante, pero entendemos también que están en juego los intereses de los países de primer mundo, como Estados Unidos, China y Rusia”.
“Desde mi punto de vista, por una parte, se veía venir esto. Pero, por otro lado, la gente dice que acá están en juego las riquezas que tiene Venezuela. Sobre todo su petróleo, que le está dando vida a Rusia y a China”, acotó.
Con respecto a la diferencia que existe entre Brasil, importante socio en lo económico de nuestro país, y Estados Unidos ante este hecho, el parlamentario expresó que estamos sometidos al gobierno norteamericano.
“Brasil es nuestro aliado número uno en el tema comercial y electricidad. Por eso, a nivel de Sudamérica, esta situación genera un conflicto que con el correr de los días se verá como continúa”, finalizó.