Conatel evitó dar información pública mientras “blanqueaba” FM de la ANR

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) gestionó con suma discreción los trámites de regularización de la emisora oficial de la Asociación Nacional Republicana - Partido Colorado (ANR), denominada “Radio ANR 89.9 FM”.

Mientras la radio ya operaba la frecuencia de forma irregular desde septiembre de 2024, el ente regulador retuvo datos públicos solicitados por ABC hasta que el proceso de “blanqueo” técnico fue un hecho consumado.

Gestión a medida

El 3 de noviembre de 2025 pasado, se realizó un pedido de acceso a la información pública (AIP) N° 98278 por medio del Portal Unificado de Acceso a la Información, solicitando a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) la lista de entidades titulares de la frecuencia 89.9 MHz adjudicadas en todo el país, bajo las categorías de “pequeña y mediana cobertura” como también por “modulación de frecuencia”, incluyendo detalles de adjudicación y localidad exacta.

En ese momento, la radio de la ANR ya llevaba más de un año transmitiendo desde la capital, a pesar de que su licencia original era para la ciudad de Altos y en la frecuencia 89.7 MHz.

En lugar de responder con la situación de irregularidad vigente al momento del pedido, el 24 de noviembre responden la solicitud diciendo que solicitaban “una prórroga de plazo no mayor a cinco días hábiles para la remisión de la información solicitada”.

Pasados los días y sin respuesta, desde ABC se hizo un pedido de reconsideración por la falta de respuesta.

Tras esto, el 4 de diciembre respondieron. La documentación confirmó que la Conatel esperó para emitir la Resolución del Directorio N° 3129/2025, fechada el 26 de noviembre de 2025.

Mediante este documento, el Directorio autorizó finalmente el cambio de frecuencia a 89.9 MHz, la instalación de una repetidora en Fernando de la Mora, ubicada en la dirección del Grupo Nación de Comunicaciones y la habilitación de estudios en la sede partidaria, sobre 25 de Mayo, en Asunción.

Ajustes a medida

Además del retraso informativo, la Conatel realizó ajustes técnicos en el espectro para beneficiar la señal partidaria.

Según admitió el propio Martín Gómez en una entrevista, se procedió a modificar la licencia de otra estación de la ciudad de Mariano Roque Alonso, que operaba en la 90.1 MHz, trasladándola a la frecuencia 90.3 MHz.

Esta maniobra tuvo como objetivo dejar un “canal libre” y así evitar interferencias con la señal de la ANR en la 89.9 MHz.

A cambio de este desplazamiento, la otra emisora recibió autorización para aumentar su potencia a 5 kW, señaló el funcionario.

Gómez justificó la operativa irregular de 15 meses de la radio colorada alegando una “estrategia” para defender el espectro ante radios ilegales de Argentina, asegurando que el ente dio una “luz verde” informal antes de la resolución del Directorio.