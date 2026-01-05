Radio de la ANR operó por meses sin aval de Conatel y ahora “ya es legal”

La Asociación Nacional Republicana (ANR) operó de forma irregular su emisora “Radio ANR 89.9 FM” durante un periodo de 15 meses, comprendido entre su inauguración oficial en septiembre de 2024 y finales de noviembre de 2025.

Según documentos oficiales de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), la licencia original asociada a la estación (ZPV146) pertenecía a la empresa Altos SRL y estaba autorizada exclusivamente para transmitir en la frecuencia 89.7 MHz en la ciudad de Altos, departamento de Cordillera y alrededores.

No obstante, el partido ocupó la frecuencia 89.9 MHz y emitió su señal desde Asunción y sus alrededores, jactándose de un alcance de 60 kilómetros, sin contar con el aval legal ni técnico para realizar dichos cambios en ese lapso.

Según datos oficiales de Abogacía del Tesoro, como beneficiarios de la empresa Altos SRL aparecen Julio López Moreira Borgognon, apoderado de Cartes en 2021 según informes filtrados de Seprelad y hermano de Juan Carlos, exjefe de gabinete, junto con el comunicador y empresario Daniel Da Rosa Gorostiaga.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Opera desde setiembre de 2024

El lanzamiento de la señal se produjo con gran despliegue comunicacional el 11 de septiembre de 2024, coincidiendo con el 137° aniversario de fundación del Partido Colorado. Bajo el eslogan “La radio que nos une”, el presidente de la Junta de Gobierno de la ANR, Horacio Cartes Jara, presentó la emisora dando un discurso y promocionando el lanzamiento a través de las redes sociales y del semanario “El Centauro”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, tras la inauguración, anunciaron oficialmente que la radio poseía una capacidad de expansión de 60 kilómetros, con proyecciones de crecimiento continuo.

Según la web de la ANR a octubre del año pasado, la Dirección de Comunicaciones, encabezada por Mariano Mercado, catalogaba al medio como una “radioemisora legal”, a pesar de la situación.

La radio, fundada según archivos en el año 2011 con transmisión por Internet y rehabilitada de diciembre de 2023, opera una red de más de 170 radioemisoras coloradas, distribuidas en el interior y exterior del país, utilizándola para transmitir actividades de la Junta de Gobierno y del Ejecutivo. A la fecha, ninguna de estas señales aparecen identificadas en el sitio web de la ANR ni en la Conatel

Detalles de la licencia

La irregularidad quedó plasmada en la Resolución del Directorio N° 3129/2025 de la Conatel, fechada recién el 26 de noviembre de 2025, la cual funcionó como un “blanqueo” para la operación ilegal sostenida durante más de un año.

Este documento revela que la licenciataria, Altos SRL, recién presentó el proyecto técnico de modificación de parámetros el 14 de octubre de 2025, recién un año después de lo requerido por la Conatel vía nota identificada como PR N° 1031/2024.

Antes de esta resolución tardía, la licencia ZPV146 tenía su planta transmisora ubicada en un predio a 650 metros de la Avda. Guillermo Naumann en Altos, Cordillera. Sin embargo, el partido ya operaba en la frecuencia 89.9 MHz (distinta a los 89.7 originales) y desde una ubicación no autorizada en el área metropolitana.

La resolución de noviembre pasado autorizó el traspaso a la frecuencia de operación 89.9 MHz y también la instalación de una estación repetidora en Zavala Cue entre 2ª y 3ª, ciudad de Fernando de la Mora, del departamento Central, punto exacto donde se encuentra el Grupo Nación de Comunicaciones, propiedad de la familia del presidente del partido.

La misma resolución autoriza como estudio secundario la sede oficial de la ANR, ubicada en 25 de Mayo casi Tacuari, en la ciudad de Asunción.

Versión de la Conatel

Según Martín Gómez, gerente de radiocomunicaciones de Conatel, la ocupación de la frecuencia 89.9 FM por parte de la radio de la ANR antes de su habilitación formal respondió a una “estrategia” institucional para defender el espectro radioeléctrico paraguayo.

Gómez explicó que dicha frecuencia estaba siendo utilizada ilegalmente por una emisora de Argentina, por lo que la Conatel dio “luz verde” y comunicó la “viabilidad técnica” para que la Radio ANR opere la frecuencia; sin embargo, admite que este aval no autorizaba el inicio de las transmisiones.

Respecto al traslado de la licencia de un departamento a otro, el funcionario sostuvo que los límites territoriales no son un obstáculo para las ondas radiales y que existen otros licenciatarios en situaciones similares.