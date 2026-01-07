Algunos plantean reformar y otros sacar la jubilación vip parlamentaria por “antiética”

“La clase política tiene que decidir qué hacer con la Caja Parlamentaria, porque es inviable, es un insulto a la ciudadanía. Entonces, como gesto político, si realmente queremos reformar las cosas, saquemos la Caja Parlamentaria”, afirmó, tajante, Iramain.

El senador opositor remarcó que es “antiético” que mientras se plantea una reforma –necesaria pero impopular– que afectará a docentes, policías, militares y otros funcionarios, los legisladores gocen de una jubilación vip.

Esto ya que mientras cualquier trabajador “común” en el sector privado se jubila con 60 años y 25 de aporte (ordinaria), los legisladores se pueden llegar a jubilar con 55 años de edad y 10 años de aporte (con el 60%) y con 15 años de aporte cobrar el 80% de la dieta de un activo.

El mismo exigió eliminar la jubilación vip como un gesto político de equidad, ya que insistió que si se va a plantear una reforma, “lo hacemos todos, nos comprometemos todos, sin privilegios”, sino son “antiéticos”.

Además cuestionó el con qué confianza otros sectores se someterían a una reforma si “las cajas siempre fueron un botín político” y con altas sospechas de corrupción, donde, como ejemplo, citó al manejo del Instituto de Previsión Social (IPS) y “no hablemos luego de Petropar (presidido por Eddie Jara), que se exhiben de manera impúdica en su ostentación”.

También hoy, el presidente del Congreso, Basilio Núñez (ANR, HC), dijo haber escuchado las críticas ciudadanas y ante ello supuestamente planteará una reforma de la Caja de jubilaciones legislativas, aunque no supo precisar varios de los detalles.

Bachi dijo que lo que considera que podrían tocar de la jubilación vip sería la edad mínima, pero subiendo apenas 2 años. No habla de tocar otros parámetros.

“Si nosotros estamos pidiendo que los docentes se jubilen a los 57 años, quién les habla como presidente del Congreso, va a presentar una proyecto de ley que modifica también la Caja Parlamentaria se jubilen también a los 57 años”, dijo. Cuando se le planteó elevar a 62 años como los docentes para cobrar el 100%, dijo: “Vamos a ver”.

Bachi alegó que la diferencia es que supuestamente la Caja Fiscal no es deficitaria, sin embargo, lo que olvidó que es subsidiada anualmente con presupuesto estatal por unos G. 3.500 millones.