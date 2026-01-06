Líder Amarilla propone eliminar la jubilación parlamentaria

Hoy el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, presentó el proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal a la Comisión Permanente del Congreso en una reunión realizada en la sede legislativa.

Entre varias cuestiones, uno de los puntos principales de la propuesta es elevar entre 57 y 62 los años para la jubilación, con un aporte mínimo de 35 años para que la misma pueda ser sostenible, ya que actualmente cuenta con un déficit de US$ 380 millones, aproximadamente.

Para el senador del PLRA, Líder Amarilla, tenerles hasta muy viejos a los funcionarios públicos no es la solución, ya que considera que hay que darle calidad de vida a los trabajadores.

“Hay otras formas, como por ejemplo, que sea solamente hasta cinco salarios mínimos. Hay personas que ganan acá G. 40, G. 50 millones y se jubilan con montos muy altos, que se les ponga un límite, o sea, un techo a la jubilación, hasta máximo G. 10 millones, porque la idea es que esa persona que ya trabajó toda su vida tenga un ingreso después de dejar de trabajar para vivir dignamente”, explicó.

El problema está en el monto

Tras la reunión, el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, dijo que los montos elevados de las jubilaciones no son el problema, ya que la jubilación promedio está por debajo de los G. 10 millones.

Sin embargo, para Amarilla la solución al déficit de la Caja Fiscal sería que nadie se jubile con demasiada plata, como ocurre en el Paraguay.

Agregó que el límite debe incluir a los parlamentarios, que deberían jubilarse con un monto mínimo, de tal manera que cuando ya no trabajen, tengan un ingreso para sobrevivir, ya que al revisar todas las cajas, los que tienen mayor déficit son las de la Policía Nacional, las Fuerzas Públicas y de docentes.

“Esos son los que van a ser más afectados porque van a estar trabajando 30 o 35 años, pero si tiene 50 años no se van a jubilar, se van a jubilar hasta los 57 o 62 años. Y ahí es un problema porque imagínate una persona que entró en la docencia a los 20 años, va a tener que trabajar 40 años de su vida, entonces es un perjuicio enorme para esa persona”, cuestionó a la propuesta del Poder Ejecutivo.

Eliminación de jubilación parlamentaria

Amarilla dijo que también hay que revisar si realmente conviene o no que siga la caja parlamentaria, teniendo en cuenta que aportan aproximadamente G. 8 millones.

“Dejamos de aportar directamente, que se deje de aportar y que cada uno cobre su salario y cuando termina sus funciones que se vaya. Yo particularmente no tengo ningún problema con eso, pero también se deja de aportar esos G. 8 millones que aportan los parlamentarios y no hay jubilación, tampoco hay problema”, sostuvo.

No descartó que aportar en el Instituto de Previsión Social (IPS) sea una solución para los parlamentarios, ya que el impacto principal del déficit de US$ 380 millones se produce en mayormente en la Policía Nacional, los militares, el magisterio y entre los funcionarios del Poder Judicial.