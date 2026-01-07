Municipalidad autoriza sumario para transportistas en Luque

Los concejales, durante la sesión extra, insistieron en que la tarifa vigente es de G. 2.500 y que solo la Junta Municipal tiene atribución legal para modificar el costo del boleto.

Lea más: Luque: vecinos de Isla Bogado protestan por pésimo servicio de transporte

Los empresarios del servicio interno, de manera unilateral, aumentaron el costo del pasaje desde el pasado lunes a G. 3.000, tras cuatro días de paro.

La Policía Municipal de Tránsito de Luque constató in situ el aumento del costo del servicio y se confirmó que las empresas no comunicaron oficialmente la decisión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El sumario administrativo fue impulsado por la concejala 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗶𝘀𝗰𝗮 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗼 (liberocartista), quien es presidenta de la Comisión Permanente y convocó a la extraordinaria para analizar la sanción a los empresarios del transporte.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El sumario administrativo se tramitará en el Juzgado de Faltas, Cuarto Turno, a cargo del Dr. Rolando Delgado. En cuanto a las eventuales sanciones, podrían ser multas, retiro de unidades e incluso cancelación de itinerarios.

El documento ya fue remitido al despacho del intendente Carlos Echeverría para que dé seguimiento al sumario administrativo.

Sin embargo, existen dudas sobre la eventual sanción, pues en 𝗲𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟭 ya ocurrió similar acción de parte de los transportistas y pese a las quejas de los usuarios, estas mismas autoridades terminaron aceptando las exigencias de los empresarios.

Lea más: Seis precandidatos pretenden el sillón de la Intendencia en Luque

Las líneas internas que forman parte de la asociación son 1 “Los Campesinitos”, 64 “15 de Mayo SRL”, 61 “San Rafael”, 59 “7 de Octubre SRL”, 10 “Independiente SRL”, 9 “Nueva Asunción SRL”, 8 “San Francisco SRL” y línea 5 “Empresa Ciudad de Luque SRL”. La mayoría de las unidades están en pésimas condiciones, sin embargo, buscan alzar el costo a G. 3.400.