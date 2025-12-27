Seis precandidatos pretenden el sillón de la Intendencia en Luque

La puja por ocupar el sillón del actual intendente Carlos Echeverría (ANR- HC) está muy reñida en Luque. Por un lado, Honor Colorado presenta dos candidaturas, pues los principales líderes no se pusieron de acuerdo para unificar candidatos y la fisura cartista cada día es más evidente.

El intendente Carlos Echeverría impulsa al diputado Diego Candia como precandidato a intendente, mientras que los senadores cartistas Derlis Maidana, Silvio Ovelar y Lizarella Valiente y el ahora senador excartista Carlos Núñez Agüero respaldan la candidatura de Hugo Farías.

La puja entre ambos candidatos cartistas está al “rojo vivo” en redes sociales, incluso la casa de un candidato a concejal que acompaña a Farías fue atacada con una bomba de fabricación casera.

En tanto, en la disidencia colorada el imputado Diego Romero, actual concejal, lanzó su candidatura a la intendencia por Colorado Añeteté de manos de Arnoldo Wiens y el diputado Roberto González.

Candidatos no colorados

En la “toldería opositora” el liberocartista Manuel “Manolo” Achucarro, actual concejal, es candidato a intendente por el Partido Liberal, respaldado por el diputado Rodrigo Blanco, liberocartista.

La liberal Belén Maldonado, quien fue constantemente marginada por los “azules luqueños” en la Junta Municipal por tener una postura contraria a los cuatro ediles liberocartistas (Francisca Franco, José Meza, Rómulo Pérez y Manuel Achucarro), lazó su candidatura a la intendencia con el apoyo del Partido Participación Ciudadana cuya cara visible es la senadora Esperanza Martínez, del Partido Yo Creo, cuyo líder es el ex intendente esteño Miguel Prieto y un grupo de liberales cuyo líder es el ex diputado Celso Maldonado.

Belén Maldonado inicialmente integró el Movimiento Unidos por Luque que aglutinaba a varios partidos de la oposición, pero debido a diferencias de criterio abandonó el grupo junto a Esperanza Martínez.

En tanto que, Unidos por Luque, lleva adelante la pre candidatura del ex arquero y ex capitán de la Albirroja José Luis Chilavert que tiene el apoyo del Partido Cruzada Nacional de Paraguayo Cubas, del Partido de la Libertad del senador Eduardo Nakayama y Patria Querida cuyo líder es el ex senador Stephan Rasmussen.

También, el ex intendente César Meza Bría (PLRA) manifestó su intención de candidatarse, sin embargo, aún no lo hizo oficial y se encuentra reuniendo a sus antiguos dirigentes para regrupar “su tropa”.