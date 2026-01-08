Acortar receso parlamentario es posible “con un mínimo de firmas”, dice nuevo asesor jurídico

El exdiputado y exsenador Marcelo Duarte ahora forma parte del equipo de asesoría jurídica de la Cámara Alta y al respecto aseguró que va a colaborar “con todo lo que esté a mi alcance”.

Sobre la propuesta del presidente del Congreso, el cartista Basilio “Bachi” Núñez, de acortar el receso parlamentario, el abogado alegó que esto es posible mediante un artículo de la Constitución Nacional -que no mencionó, pero es el 184- mediante un “mínimo de firmas” de legisladores.

Incluso alegó que “no hay ninguna complicación” y tampoco se necesitaría una sesión completa de una de las cámaras, sino, al cumplir el requisito de firmas, ya se podría dar la medida.

Recorte debe definirse en cada cámara

De igual manera, apuntó que cada Cámara -Senadores y Diputados- tendría que analizar el respectivo recorte, aunque sobre esto tampoco es que haya mucha información porque, según recuerda, “nunca se usó” la alternativa prevista en la carta magna. “No necesita ningún trámite engorroso, firma mínima y la orden del presidente”, concluyó.

