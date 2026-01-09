Focem transfiere US$ 14 millones para obra vial

La Unidad Técnica Focem del Mercosur realizó un desembolso de US$ 14.130.050 (unos G. 92.586.853.107, al cierre cambiario de ayer), para el financiamiento del Proyecto de Mejora de la Conectividad de los departamentos de Concepción y San Pedro, el cual se encuentra en pleno desarrollo y registra importantes avances en su ejecución, se informó.

El plan contempla la construcción de una carretera pavimentada que unirá las ciudades de San Pedro del Ycuamandyyú, Belén y Concepción. En el proyecto también se prevé la construcción de un nuevo puente sobre el río Ypané, en la localidad de Belén, ubicada en la divisoria entre ambos departamentos mencionados.

Asimismo, las obras incluyen la rehabilitación y pavimentación de la antigua Ruta V, que conecta Belén con Concepción y Horqueta.

El informe de la Cancillería nacional refiere que la habilitación de estas carreteras permitirá acortar significativamente la distancia entre ambos departamentos, impulsar diversas actividades productivas y facilitar la circulación de productos y personas, contribuyendo al desarrollo económico y social, así como a la integración física del primer y segundo departamentos del país.

Señala que este corresponde al quinto desembolso en el marco del proyecto, que se desarrolla con normalidad, previéndose la habilitación de esta nueva vía de conectividad dentro de los plazos establecidos.

La Cancillería indica que el Focem reafirma así su rol de proveer recursos financieros no reembolsables para la ejecución de obras de infraestructura en los Estados partes, priorizando a los países y regiones menos desarrollados del bloque.

Por su parte, un informe del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones refiere que el Lote 2 se inscribe dentro de un proyecto de infraestructura vial: el Corredor Norte.

El primer tramo, que se extiende por 50 kilómetros, es ejecutado por la empresa Ecomipa SA, mientras que el Lote 3 –de 43,92 kilómetros, que conecta Horqueta, Belén y Concepción– transita su etapa final bajo la responsabilidad de Constructora Acaray SA.

Refiere que la obra, financiada por el Focem, representa una inversión que supera los G. 658.000 millones, consolidándose como uno de los proyectos de infraestructura más significativos para el desarrollo del interior del país.