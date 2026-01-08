MOPC abandona trabajos de reparación de la ruta PY08 tras tapar algunos baches

La alegría de los pobladores de Guajayvi duró poco luego de observar, en la tarde de ayer miércoles, a un grupo de empleados del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) realizando el bacheo de la desastrosa ruta PY08 “Dr. Blas Garay” en la zona. Según reclamaron, en la mañana de este jueves acudieron al lugar para verificar la tarea, pero ya no encontraron a ninguno.

El traslado de un reducido equipo vial a la zona se produjo luego de varios accidentes de tránsito ocurridos a lo largo de 130 km del trayecto de la ruta PY08, que abarca varios distritos de San Pedro hasta la ciudad de Azote’y, en el departamento de Concepción. A los percances se sumaron insistentes denuncias de los habitantes y usuarios de la vía, que se encuentra en deplorable estado desde hace varios años.

El intendente municipal de Guajayvi, Álvaro Saldívar (Alianza), expresó su preocupación por el poco interés del Ministerio de Obras Públicas respecto al reclamo de la ciudadanía, que viene insistiendo continuamente en la necesidad de reparación de esta ruta, atendiendo los numerosos accidentes de tránsito que ya ocasionaron la muerte de muchas personas, indicó.

Agregó que, lamentablemente, el problema no se solucionará con los bacheos, considerando que la ruta necesita una reparación general en un tramo de más de 100 kilómetros. Sin embargo, como medida temporal, las intervenciones de los baches pueden funcionar durante algunas semanas mientras se espera el inicio del arreglo completo.

Mencionó que la ministra Claudia Centurión había anunciado que la reparación de la vía ya estaba en proceso de adjudicación a una empresa.

Priorizar el proyecto

El intendente Álvaro Saldívar mencionó también que el MOPC debe priorizar la reparación total de la ruta desde la zona de Calle 6.000 (Guajayvi) hasta Azote’y, con el propósito de evitar que sigan ocurriendo accidentes de tránsito, muchos de ellos con consecuencias fatales. Se espera que los responsables de la institución estatal asuman la responsabilidad de poner en condiciones la vía lo más rápido posible, insistió.

Bacheo va a continuar

El asistente técnico de la obra por parte del MOPC, Félix Echeverri, informó que tuvieron problemas con el suministro eléctrico en la planta asfáltica que provee el material a la institución, por lo que se vieron obligados a suspender momentáneamente los trabajos. Este inconveniente ya se solucionó, lo que significa que reanudarán pronto la reparación de la capa asfáltica, especialmente en los lugares más urgentes.