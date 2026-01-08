Nacionales
08 de enero de 2026 - 20:03

MOPC abandona trabajos de reparación de la ruta PY08 tras tapar algunos baches

Los trabajos de bacheos comenzaron en la zona de Guayaybí, que en estos momentos se encuentran paralizadas
Los trabajos de bacheo comenzaron en la zona de Guayaybí, pero en estos momentos se encuentran paralizados.

GUAJAYVI. El MOPC realizó algunos trabajos de bacheo en la ruta PY08, en la jurisdicción de Guajayvi, pero los pocos operarios asignados a la tarea por el ente estatal desaparecieron de la zona sin dar ninguna explicación, denunciaron los pobladores. Indicaron que, en horas de la tarde del miércoles, fueron vistos algunos funcionarios bacheando la vía, a unos cinco kilómetros del microcentro de la ciudad, pero este jueves ya no estaban.

Por ABC Color
Choque entre camiones de gran porte ocurrido en la ruta PY08 el 6 de enero último. Uno de los rodados intentó esquivar un rosario de baches.
Choque entre camiones de gran porte ocurrido en la ruta PY08 el 6 de enero último. Uno de los rodados intentó esquivar un rosario de baches.

La alegría de los pobladores de Guajayvi duró poco luego de observar, en la tarde de ayer miércoles, a un grupo de empleados del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) realizando el bacheo de la desastrosa ruta PY08 “Dr. Blas Garay” en la zona. Según reclamaron, en la mañana de este jueves acudieron al lugar para verificar la tarea, pero ya no encontraron a ninguno.

El traslado de un reducido equipo vial a la zona se produjo luego de varios accidentes de tránsito ocurridos a lo largo de 130 km del trayecto de la ruta PY08, que abarca varios distritos de San Pedro hasta la ciudad de Azote’y, en el departamento de Concepción. A los percances se sumaron insistentes denuncias de los habitantes y usuarios de la vía, que se encuentra en deplorable estado desde hace varios años.

Automóvil involucrado en un percance registrado en la ruta PY08 el 4 de enero.
Automóvil involucrado en un percance registrado en la ruta PY08 el 4 de enero.

El intendente municipal de Guajayvi, Álvaro Saldívar (Alianza), expresó su preocupación por el poco interés del Ministerio de Obras Públicas respecto al reclamo de la ciudadanía, que viene insistiendo continuamente en la necesidad de reparación de esta ruta, atendiendo los numerosos accidentes de tránsito que ya ocasionaron la muerte de muchas personas, indicó.

Lea más: Guajayvi: otro accidente de tránsito provocado por baches en la ruta PY08

Agregó que, lamentablemente, el problema no se solucionará con los bacheos, considerando que la ruta necesita una reparación general en un tramo de más de 100 kilómetros. Sin embargo, como medida temporal, las intervenciones de los baches pueden funcionar durante algunas semanas mientras se espera el inicio del arreglo completo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El 30 de diciembre, una motociclista murió arrollada por un automóvil cuando intentó esquivar un bache sobre la ruta PY08 en Guajayvi.
El 30 de diciembre, una motociclista murió arrollada por un automóvil cuando intentó esquivar un bache sobre la ruta PY08 en Guajayvi.

Mencionó que la ministra Claudia Centurión había anunciado que la reparación de la vía ya estaba en proceso de adjudicación a una empresa.

Priorizar el proyecto

El intendente Álvaro Saldívar mencionó también que el MOPC debe priorizar la reparación total de la ruta desde la zona de Calle 6.000 (Guajayvi) hasta Azote’y, con el propósito de evitar que sigan ocurriendo accidentes de tránsito, muchos de ellos con consecuencias fatales. Se espera que los responsables de la institución estatal asuman la responsabilidad de poner en condiciones la vía lo más rápido posible, insistió.

A los pozos de la ruta PY08 se suman peligrosos desniveles y ondulaciones.
A los pozos de la ruta PY08 se suman peligrosos desniveles y ondulaciones.

Bacheo va a continuar

El asistente técnico de la obra por parte del MOPC, Félix Echeverri, informó que tuvieron problemas con el suministro eléctrico en la planta asfáltica que provee el material a la institución, por lo que se vieron obligados a suspender momentáneamente los trabajos. Este inconveniente ya se solucionó, lo que significa que reanudarán pronto la reparación de la capa asfáltica, especialmente en los lugares más urgentes.