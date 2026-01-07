MOPC no informa la recaudación de cada puesto de peaje del año 2025

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) cerró el ejercicio fiscal 2025 con una recaudación total de G. 203.938.265.000 en concepto de tasas de tránsito. Sin embargo, detrás de los números globales se esconde una estructura que impide a la ciudadanía conocer el rendimiento real y detallado de cada puesto de peaje en el territorio nacional.

ABC Color revisó los reportes de recaudación mes a mes que están publicados en la web del MOPC. Se observó el incremento de G. 13.756 millones en comparación con el 2024, año en el que ingresaron G. 190.181 millones.

El crecimiento del 7,3% está impulsado principalmente por picos atípicos de recaudación en los meses de enero (G. 20.919 millones) y diciembre (G. 20.481 millones) de 2025. Eso se desprende de los cuadros colgados en la página, cuyas imágenes pixeladas, sin embargo, apenas se pueden entender.

A pesar de estos millonarios ingresos, la administración de la ministra Claudia Centurión se mostró poco dispuesta a responder una pregunta sencilla: ¿Cuánto dinero generó específicamente el peaje de Ecovía (Luque-San Bernardino) durante el 2025?

Nuestro diario intentó obtener el desglose por puesto de peaje, haciendo especial énfasis en Ecovía, pero tropezó con numerosas evasivas y derivaciones, situación a la que el Gobierno de Santiago Peña tiene acostumbrados a los periodistas.

El primer contacto fue con Rocío Calmejane, coordinadora de proyectos en explotación del MOPC y encargada de los peajes bajo régimen de concesión. Calmejane derivó la consulta a Gustavo Garcete, director de Administración y Finanzas del MOPC. La respuesta de Garcete, lejos de aportar claridad, fue el inicio de una “calesita” institucional.

El director indicó que se encuentra de permiso hasta el viernes, pero se apresuró a declarar: “No obstante, en la página web del MOPC se encuentra mensualmente desde mi administración los datos de la recaudación de tasas de tránsito”.

Asimismo, sobre el punto más crítico, se “lavó las manos”, al añadir: “Con respecto a la Ecovía la Sra. Rocío Calmejane es la vocera”. Es decir, en términos futbolísticos, Garcete devolvió la pelota a la misma persona que había iniciado la derivación.

Ante la imposibilidad de obtener respuestas de los directivos, se contactó con la Dirección de Comunicación del MOPC.

Allí, la confusión fue aún mayor, al señalarnos que son ellos dos, Calmejane y Garcete, los que manejan los datos solicitados.

Confirmaron que los números globales están en la web, pero reconocieron que ellos solo suben lo que las direcciones operativas les pasan.

A pesar de la promesa de ver si tienen el dato de puesto por puesto, finalmente nos indicaron que tampoco se obtuvo respuesta de los responsables de área.

Ruta con mayor tránsito

El caso del peaje de la Ecovía es paradigmático. Siendo una de las rutas con mayor tráfico y mayor costo de peaje tras el ajuste tarifario sufrido en enero de 2025, el ocultamiento de su recaudación levanta sospechas sobre el manejo de estos fondos públicos.

Sobre todo, luego de que el MOPC haya beneficiado al Consorcio Rutas del Este (conformado por la española Sacyr y la firma Ocho A, representado por Juan Carlos Pettengill, hijo del senador Luis Pettengill) con la cesión del puesto de peaje de la Ecovía -que une Luque con San Bernardino-.

Desde el 1 de este mes, dejó de ser administrado directamente por el Estado y pasó a manos de Rutas del Este, en el marco del contrato de APP de la Ruta PY02.