La conversación entre Peña y Marco Rubio tras intervención en Venezuela

El secretario de Estado, Marco Rubio, habló ese jueves con el Presidente Santiago Peña, para discutir la operación policial en Venezuela, llevado a cabo el pasado 3 de enero, en el que capturaron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en Caracas.

Ambos fueron trasladados fuera del país hacia Nueva York para enfrentar cargos por presunto narcotráfico y delitos transnacionales.

Durante la llamada, el secretario Rubio agradeció a Peña por el apoyo de Paraguay para enfrentar el narcoterrorismo y fortalecer la seguridad en nuestro hemisferio.

La cuenta oficial de la red social X de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado publicó la noticia, la cual fue respondida por Santiago Peña.

“Nuestro compromiso con la democracia y el bienestar de nuestros pueblos es firme”, escribió el presidente del Paraguay.

“Reafirmamos los valores que compartimos y coincidimos en la importancia de trabajar juntos para promover la seguridad, la estabilidad y la prosperidad en la región”, concluyó.