Chau asado: Piden a Santi ahorrarse “consejos” y aterrizar a la realidad porque “iva’i la porte”

“Conectate con la realidad (Santiago Peña). Ohasa asy lo mitã (Está pasando mal la gente). Así es que no vayas a emitir comentarios que nada tienen que ver con nuestra realidad social. Ivai la porte (está mal la situación)”, reclamó Villalba.

Esto tras las sugerencia de Peña para que los padres trasladen de escuelas privadas a públicas a sus hijos, a fin de ahorrarse G. 500.000 por cada uno y “tener más plata en el bolsillo”.

“¿Saben por qué Peña dice que a la gente le sobra plata? Porque su desconexión con la realidad social y su ignorancia en materia de políticas públicas no tiene límites. Decir que la gente está mudando a sus hijos del colegio privado a lo público es una gran ignorancia de materia económica”, insistió el senador.

El mismo enfatizó que el sacar a los hijos de una educación privada para trasladarlos a una pública (mediocre por el desinterés del gobierno y con muchas carencias) no es por gusto, sino por necesidad.

“La gente no está llevando a sus hijos a colegios públicos porque ha mejorado la calidad de la educación, los están llevando a colegios públicos porque no llegan a fin de mes y no pueden pagar la cuota a los colegios privados”, enfatizó.

Incluso le acotó al mandatario otros parámetros que le pueden servir para darse cuenta de que la mayoría de la gente en su gobierno está lejos de “estar mejor”, tal como prometieron en campaña.

“La gente está dejando sus vehículos en sus casas y se mueve en la chatarra de transporte público que se tiene. La gente ha reemplazado sus asados de fin de semana por pollo o por tallarín. Presidente Peña, quédese en el país”, le reclamó a través de un video difundido en sus redes sociales.

Finalmente, le pidió al mandatario ocuparse más en gobernar para los paraguayos/as en vez de viajar tanto para afanarse en resolver las sanciones contra el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes.

“Deje de ser cipayo, deje de tratar de caerle bien a (el presidente de EE.UU., Donald) Trump o a Marco Rubio para obtener la libertad de su patrón”, le insistió.