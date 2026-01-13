Intendente cambia de carpa cartista en San Pedro de Ycuamandyyú

Carlos Quiñónez tenía intensión de buscar su reelección, sin embargo, su pésima gestión durante estos dos últimos años en los que reemplazó al ex intendente Gustavo Rodríguez, hizo que Liz Rodi, actual secretaria de Educación departamental, sea presentada como candidata a intendente por el equipo de D’Ecclesiis.

Como no integra ni la lista a la concejalía, Quiñónez, enojado, pasó a carpas del ministro de Agricultura y apoya la candidatura del doctor José Mendoza como intendente también por el cartismo.

En tanto, quien dejó su posición de colorado disidente recalcitrante y se pasó al equipo de D’Ecclesiis es Rodrigo Molinas, quien renunció a su cargo de concejal municipal, donde instaló a su hermano Alfredo Molinas en su reemplazo y pasó ahora a ocupar el cargo de jefe de Gabinete del gobernador.

Alfredo Molinas sí integra la lista de candidatos a la concejalía de manos del gobernador cartista.

En el sector opositor se inscribió la “Alianza Unidos Por San Pedro” que aglutina al Partido Encuentro Nacional, Partido Yo Creo, Partido Cruzada Nacional, Partido Liberal Radical Auténtico, que en febrero próximo definirá candidatura.