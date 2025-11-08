Ediles sampedranos aprueban préstamo

Inicialmente, el intendente cartista Carlos Quiñónez solicitó la emisión de bonos por G. 48 mil millones, pero tuvo un fuerte rechazo ciudadano por lo cual los ediles sampedranos rechazaron la propuesta de hipotecar el municipio. Luego, Quiñónez envió un pedido de préstamo por G. 2 mil millones y nuevamente tuvo un fuerte repudio ciudadano debido a la falta de transparencia municipal.

En su tercer intento, la Junta Municipal de San Pedro cede y aprueba la solicitud de crédito por G. 1.000 millones, supuestamente para pagar salarios a los funcionarios.

Durante la sesión extra de ayer hubo un empate de seis concejales por la aprobación y seis por el rechazo por lo que, con el voto doble del presidente Pascual Ocampos, se le otorgó el permiso al intendente para que solicite el crédito.

Los cartistas Pascual Ocampos, Mercedes Quiñónez, Damiana Agüero, Ever Vera, Silvio Irala y Apolonio Álvarez votaron por la aprobación.

En tanto que, los concejales colorados Rodrigo Molinas, Juana Rodríguez, Vicente Peña y los liberales Roberto Velázquez, Rosalino García y Lourdes Cardozo votaron por el rechazo del préstamo.