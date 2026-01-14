Cartismo impulsará proyecto de capitalidad permanente para Asunción: de qué se trata

La bancada de Honor Colorado en la Cámara Alta impulsará un proyecto de capitalidad permanente para Asunción, según anunció el senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC). Sostuvo que la iniciativa apunta a dotar de mayores recursos a la Capital.

El legislador indicó que comenzarán a trabajar en la elaboración del proyecto junto con el equipo técnico de Camilo Pérez, precandidato del cartismo para la Intendencia de Asunción.

“Asunción se merece un proyecto de capitalidad permanente para que tengamos apoyo en el área de infraestructura vial y en todo lo que el próximo intendente nos diga”, dijo.

Según señaló, el objetivo es que el Gobierno central brinde recursos económicos a la Capital, los cuales serían destinados, principalmente, a la ejecución de obras.

No estaría condicionado al resultado electoral

Al ser consultado sobre si la iniciativa se presentará solo en caso de una eventual victoria de Pérez en las elecciones municipales, el senador no fue categórico, aunque dio a entender que el proyecto se impulsaría independientemente del resultado electoral.

“Nosotros somos de pensar en las próximas generaciones, no solamente en las elecciones”, respondió.