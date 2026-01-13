Asunción: PMT admite incapacidad de controlar ingreso de transganados a Tablada

La Municipalidad de Asunción, a cargo del intendente Luis Bello (ANR-cartista), reconoció su incapacidad para aplicar la Ordenanza 197/25, que prohíbe la circulación de camiones transganado en la zona de Tablada. Marcos Maidana, director de la Policía Municipal de Tránsito (PMT)de la comuna, señaló que pese a los esfuerzos, los controles resultan insuficientes para detener el flujo incesante hacia los frigoríficos.

La normativa pretendía frenar la operatividad de los frigoríficos hasta tanto la Corte Suprema de Justicia resuelva una acción de inconstitucionalidad, planteada por las industrias, contra la Ordenanza 161/24, de Plan Regulador de la Franja Costera. Esta, a su vez disponía el cese del faenamiento en el sitio para diciembre de 2025 y la mudanza definitiva de estos establecimientos para 2027.

El director de la PMT dijo que la ordenanza vigente prohíbe la circulación de estos vehículos sobre Transchaco y Artigas. “La ordenanza es bien clara, en el sentido por dónde no pueden transitar, pero si entran por caminos alternativos, hecha la ley, hecha la trampa, lastimosamente”, remarcó.

Sin garantías

Maidana alegó además la falta de personal suficiente para una cobertura total, sobre todo en horario nocturno, momento en el que los transportistas aprovechan para ingresar a la zona.

“Estamos viendo la forma de trabajar también con la Policía Nacional para que nos dé una mano en ese sentido. Vienen desde el interior y armados”, dijo asegurando que los agentes no tienen garantías para su seguridad.

El director señaló que la PMT seguirá haciendo los controles, pero con los resguardos correspondientes. “Si lo hacemos, lo vamos a hacer a partir de las 18 (horas) en adelante con el personal que tenemos. Nosotros retenemos en motocicleta, No hay cepo que les ataje a esos camiones si quieren atropellarnos”, remarcó.

Herramientas jurídicas

Jorge Sabaté, director de Asuntos Jurídicos de la comuna, dijo que la prohibición de la circulación de ganado vivo es la única herramienta con que cuentan para cortar el suministro de estos establecimientos. Recordó que los frigoríficos poseen una medida cautelar, en el marco de una acción de inconstitucionalidad, que suspende los efectos de la Ordenanza 161/24, que dispone la mudanza y el cese de faenamiento.

Insistió en que, para la comuna, la ordenanza de tránsito está plenamente vigente, tras el rechazo de recursos de amparo por parte de la Justicia. Aunque las empresas plantearon nuevas acciones de inconstitucionalidad, estas no interrumpen los controles que debe realizar la Policía Municipal.

Sabaté señaló además que, en paralelo, la comuna realiza los controles de salubridad en los establecimientos. “Si ellos están cometiendo algún tipo de infracción ambiental, como sea la falta de tratamiento de los residuos, la municipalidad tiene toda la potestad como para realizar (intervenciones), que de hecho se hicieron con cuatro frigoríficos“, ejemplificó.

Siguen ingresando camiones, denuncian

Alfredo Moreno, representante de los vecinos de Virgen de Fátima, denunció que, pese a la presencia de la PMT, el movimiento de camiones es constante cada fin de semana. Según su testimonio, los vehículos pesados ingresan al barrio aprovechando los momentos en que la PMT no realiza patrullajes.

Para Moreno, los agentes municipales intentan realizar su labor de manera humana, pero se ven superados por la fuerza de las empresas. Mencionó que incluso los agentes reciben amenazas de carácter legal por parte de los abogados de los frigoríficos. La sensación en el barrio es que los controles son esporádicos y poco efectivos actualmente.

Los vecinos estimaron que, en una sola noche, lograron ingresar hasta cinco camiones, lo que evidencia que las plantas siguen activas. Mientras la cuestión de fondo sobre la mudanza obligatoria siga pendiente en la Corte, la situación continuará estancada, lamentó el vecino.

Antecedentes

El 18 de diciembre pasado, el Tribunal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala, decidió confirmar el rechazo al amparo promovido por los frigoríficos Frigomerc SA y Beef Paraguay, en contra de la Ordenanza 197/25, que prohíbe “la circulación y estacionamiento de camiones de transporte de ganado en pie“, en Tablada Nueva.

Los magistrados consideraron que la ordenanza fue dictada por la comuna dentro de sus atribuciones legales y que las accionantes no demostraron la urgencia, por lo que no hizo lugar a la petición de las empresas.

A fines de noviembre, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en tanto, había dispuesto la suspensión de los efectos de la Ordenanza 161/24, de la Municipalidad de Asunción, por la cual los frigoríficos debían cesar con sus actividades en los plazos de entre 1 y 3 años.

Ricardo Merlo, abogado de los vecinos, había calificado la conducta de los magistrados de “cómplices” de los frigoríficos y en contra de los derechos de “5.000 familias son afectadas día a día por contaminación y riesgo de incendios”. Además, había indicado que el derecho a un ambiente saludable sigue siendo un derecho marginal.