Comuna de Asunción comenzó a eliminar lomadas obsoletas en cruces

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, Vicente Cappello, director de Tránsito de la Municipalidad de Asunción, informó que esta semana comenzaron trabajos de eliminación de lomadas que han dejado de ser necesarias en varias intersecciones de la capital.

Cappello explicó que en varios cruces en los que se construyeron reductores de velocidad en épocas pasadas luego se instalaron semáforos que volvieron innecesarias a esas lomadas, por lo que se decidió su eliminación.

El representante municipal dijo que, en general, las lomadas no son deseables y son “lo último que debemos poner” en calles y avenidas, pero señaló que esos reductores de velocidad son aún necesarios en varios puntos de Asunción debido a la imprudencia con que circulan muchos conductores.

“Hay que precautelar el derecho a la vida. Ante el comportamiento imprudente en ciertos cruces se deben tomar decisiones por más que sean impopulares”, dijo. “Ningún ingeniero te va a aconsejar por motu proprio poner un reductor, pero estamos en Paraguay y si no ponés reductores en ciertas zonas vas a perder cinco personas por día”.

Afirmó que en “ciertos cruces” de la ciudad había “cuatro o cinco caídas de motos o choques” por día antes de la instalación de lomadas.

En ese sentido, el titular municipal de Tránsito celebró la futura implementación por parte de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial de un sistema de puntos en las licencias de conducir, que restará puntaje a los conductores que cometan infracciones y llevaría a la retirada de sus permisos de conducir en caso de que un conductor pierda todos sus puntos.

Esa medida contribuirá a sacar de las calles a conductores imprudentes, señaló.

Colapso del tránsito en Asunción, un problema de infraestructura

Cappello enfatizó que los reductores físicos de velocidad no son la única solución a los problemas de tránsito que aquejan a Asunción, como tampoco son los semáforos o incluso la ampliación de calles o avenidas, ya que la ciudad enfrenta un problema “de infraestructura, físico”, de espacio limitado.

La solución real para una Asunción cuyo tránsito vehicular está frecuentemente colapsado por el alto volumen de vehículos que circulan por sus arterias es “un transporte público masivo, efectivo y eficaz”, argumentó.

“Mientras todos salgamos con nuestro auto para trasladar a una sola persona y haya 1.500.000 personas que entren a Asunción, cada uno con su auto o moto, esto va a colapsar y no hay calle que aguante”, subrayó.