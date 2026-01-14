PLRA y aliados apuestan a la continuidad en Santa Rosa para el 2026

Valdez explicó que recientemente se oficializó a Rubén Jacquet como el candidato a la intendencia para las próximas elecciones municipales. De esta manera, el hoy jefe comunal buscará un cuarto período al frente de la administración de la Municipalidad de este distrito, consolidando su liderazgo político a nivel local.

Jacquet ya ocupó la intendencia en los períodos comprendidos entre los años 2001–2006 y 2006–2010. Posteriormente, en el año 2021, volvió a retomar la jefatura comunal, mandato que culmina en el año en curso. “Será un récord en el departamento de Misiones en caso de lograr una victoria electoral”, expresó Valdez al referirse a la trayectoria del intendente.

La designación de Jacquet se concretó a través de una alianza integrada por los partidos políticos PLRA, Yo Creo, Encuentro Nacional y el Partido Revolucionario Febrerista. El objetivo principal de esta unidad política, con miras a las elecciones municipales del 2026, es retener la administración municipal en el distrito de Santa Rosa.

Asimismo, se avanzó en el consenso político no solo para la candidatura a la intendencia, sino también para la conformación inicial de la lista de concejales y los cargos partidarios locales. Esto teniendo en cuenta que en junio próximo se realizarán las internas partidarias, donde se elegirá a las autoridades locales de cada partido.

Candidatos a intendente para siete distritos

El diputado Valdez señaló que hasta el momento son siete los distritos del departamento de Misiones donde ya hay candidatos a intendente confirmados.

Entre ellos mencionó a Ayolas, donde la candidatura corresponde a Yo Creo y la figura elegida es Denis Dioff.

Agregó que en Santiago, Misiones, se cuenta con un candidato de consenso, correspondiente al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), representado por el ingeniero Víctor Larre. En tanto, en el distrito de San Patricio, mediante una alianza, fue electa como candidata la doctora Adriana Rodríguez.

En Santa María de Fe, el candidato a la intendencia por el Partido Liberal será Bernardo Amarilla, mientras que en San Ignacio el postulante de la alianza es el doctor Eduardo de Jesús. En el distrito de San Juan Bautista, el PLRA presenta por el momento dos precandidatos: Juan Carlos Meza y Fernando Ríos Mareco.

La definición en San Juan Bautista se daría antes de la fecha de inscripción de candidaturas, ya sea mediante un diálogo entre la dirigencia sanjuanina o a través de un sistema de medición. Finalmente, Valdez indicó que aún resta definir candidaturas en los distritos de Villa Florida, San Miguel y Yabebyry.

En ese contexto, se realizan reuniones políticas con el objetivo de avanzar en la definición de las figuras que asumirán la responsabilidad de las postulaciones a la intendencia en estas comunidades del departamento de Misiones.