Asunción va a cambiar si se apuesta por Honor Colorado, dice Camilo Pérez

Este miércoles, Camilo Pérez, presidente del Comité Olímpico Paraguayo y precandidato a la Intendencia de Asunción por la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado), en representación del movimiento oficialista cartista Honor Colorado, se reunió con parlamentarios del cartismo en el Congreso Nacional.

Luego de esas reuniones, Pérez brindó una conferencia de prensa en la que manifestó que está trabajando con los legisladores oficialistas “por el futuro de Asunción” y expresó confianza en que “vamos a ganar” las elecciones internas de la ANR en junio y la elección municipal que tendrá lugar en octubre.

“Estoy más seguro que nunca, cada día aumenta la distancia”, dijo, y agregó que su confianza se basa en “el cariño que estoy recibiendo de mis dirigentes de las 39 seccionales (del Partido Colorado) de capital que estoy visitando día a día”.

Negó que en la reunión con los parlamentarios cartista se haya hablado de recursos financieros para su campaña.

“Tocamos temas partidarios y no partidarios, hablamos mucho del futuro de Asunción”, dijo, sin entrar en más detalles. Afirmó que “en su momento” lanzará su “plan de gobierno”, que detallará sus propuestas concretas.

“Apostando a Honor Colorado, Asunción va a cambiar”

Pérez dijo confiar en que “apostando a mi candidatura y al movimiento Honor Colorado, Asunción va a cambiar”.

La Municipalidad de Asunción se encuentra bajo administraciones coloradas cartistas desde finales de 2019, cuando el concejal cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez asumió la Intendencia en reemplazo del renunciante intendente Mario Ferreiro.

Rodríguez fue reelecto en 2021, pero no culminó el actual periodo municipal debido a que se vio obligado a renunciar en agosto de 2025 para evitar ser destituido luego de una intervención de la Municipalidad de Asunción que constató denuncias hechas por la Contraloría General de la República de graves irregularidades administrativas en la Comuna capitalina, que atraviesa una grave crisis financiera.

El concejal Luis Bello (ANR), también cartista, asumió la Intendencia en reemplazo de Rodríguez para completar el periodo 2021-2026.

“No voy a despedir a ninguna persona que trabaja”

En gran medida, los problemas económicos que atraviesa la Municipalidad de Asunción se deben a la superpoblación de funcionarios municipales, cuyos salarios absorben gran parte de los recursos económicos de la Comuna.

Sin embargo, en repetidas ocasiones Pérez ha manifestado una aparente reticencia a despedir funcionarios en caso de que se haga con la Intendencia, una postura que volvió a expresar hoy.

Si bien afirmó que el planillerismo es “un delito”, enfatizó que “no voy a despedir a ninguna persona que trabaja, no voy a ser responsable de sacarle el plato de comida a ningún asunceno”.

En el informe final de la intervención a la Municipalidad de Asunción que tuvo lugar a mediados de 2025, el interventor Carlos Pereira estimó que a Comuna asuncena necesita prescindir de unos 3.000 de sus cerca de 9.000 funcionarios.