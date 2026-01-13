Tres distritos ya cuentan con precandidatos de Añetete a intendente

Bernal manifestó que en estos momentos se encuentran preparando las inscripciones de las precandidaturas oficiales a las intendencias de tres ciudades.

En San Juan Bautista, la precandidatura recae en la ingeniera Diana Paredes, mientras que en San Ignacio el referente es el actual presidente de seccional colorada y concejal municipal, Daniel Rodríguez. Ambos se encuentran abocados al trabajo de conformación de las listas de concejales municipales.

En el distrito de Ayolas, la precandidatura recaería sobre el exconsejero de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Víctor Achar, quien actualmente mantiene conversaciones con referentes de Fuerza Republicana y Causa Republicana. El objetivo de estos encuentros es lograr un acuerdo político que permita unificar candidaturas y enfrentar al oficialismo local en las próximas elecciones municipales.

Detalles en otros municipios

Asimismo, Bernal señaló que, en ciudades como Santa María de Fe, Santa Rosa y Santiago, Misiones, existen preparativos para la inscripción de listas de concejales municipales por el movimiento Añetete. Indicó que, hasta el momento, se tiene garantizado en un 80% la oficialización de estas candidaturas, lo que representa un avance importante dentro del cronograma electoral del sector.

En otro momento, el dirigente explicó que el comando departamental, encabezado por Víctor Miranda y los referentes distritales del movimiento, considera que cada candidatura presentada es una forma de marcar presencia política en los comicios municipales. “Estamos en el proceso de consolidar este equipo dentro del departamento de Misiones, a la espera de que varios actores políticos importantes puedan ir sumándose antes o después de las internas municipales”, expresó.

Finalmente, Alberto Bernal mencionó que el movimiento Añeteté atraviesa actualmente una etapa clave de consolidación. Señaló que estas semanas serán determinantes para la incorporación de nuevos actores políticos del departamento de Misiones, con miras a las elecciones municipales del 2026 y en respaldo al proyecto político que acompaña la candidatura de Arnaldo Wiens, bajo el liderazgo del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez.

