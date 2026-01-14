Según diputado, cobran peaje diferenciado para costear construcción de viaducto elevado en Luque

La obra denominada por el gobierno de Santiago Peña como “Acceso y salida rápida a Gran Asunción” avanza con la duplicación de la ruta D025, cuyos trabajos incluyen la construcción de un viaducto elevado en Luque y el mejoramiento de Tape Tuja, que es la avenida General Aquino.

Dicha obra generó resistencia de los luqueños e incluso, la concejal municipal del PLRA Belén Maldonado, increpó durante un acto al Presidente de la República, Santiago Peña, por desoír el reclamo de la ciudadanía, sobre como afectaría a sus viviendas y a su vida.

El diputado por Central del PLRA, Adrián Billy Vaesken, insistió en que la obra no fue socializada con todos los frentistas, al considerar que la misma va a dañar varias casas del casco histórico de la ciudad de Luque.

“Tiene bastante resistencia. Eso también contrajo a un problema que hubo el año pasado con el Presidente de la República y nuestra concejal municipal, que es la señora Belén Maldonado. Lastimosamente, este gobierno no escucha a la gente que más necesita, la gente que va a ser afectada y es por eso que hay resistencia a este tipo de obras de progreso”, sostuvo.

Cobro de peaje por obra que no existe

El diputado agregó que incluso les informaron del cobro de peaje diferenciado para costear la obra que no existe.

“Lo más alarmante, hoy nos enterábamos de que ya se está cobrando peaje diferenciado para costear esa obra y esa obra todavía no está. Eso es lo más grave, o sea, se le está ya cobrando a los que utilizan esa ruta, pero la obra todavía no está. Entonces, yo creo que de ser así, porque hoy se pidió informes en la Comisión Permanente, se solicitó el informe al Ministerio de Obras Públicas, de confirmarse, eso también debería de acabar en una denuncia penal en contra del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones”, insistió.

La concejal Maldonado fue que la obra se realiza mediante una adenda y no mediante una ley para ampliar esta parte de la ruta PY02, como también que la familia del senador colorado Luis Petengill es parte de la empresa que se encarga de la obra.

El legislador liberal lamentó que el gobierno tenga esta actitud con la ciudadanía e incluso comparó la situación con la propuesta de reforma de la Caja Fiscal, con la que el gobierno se cierra ante los planteamientos y cuestionamientos de los sectores que serán afectados. Criticó que el gobierno no elimine la caja de jubilaciones de parlamentarios ante el déficit.

“Esta nueva ley de reforma de la Caja Fiscal no fue socializada con los afectados. Van a ser afectadas más de 300.000 personas que hoy están trabajando en la función pública, en las fuerzas policiales, las fuerzas militares, los docentes y esos 300.000 implicaría prácticamente a 1.200.000 paraguayos”, advirtió.

Abuso por parte del gobierno

Vaesken reiteró que esa falta de socialización y no mirar a la gente que más necesita, al más débil, es lo que reclama al gobierno de Peña, aunque aseguró que seguirá reclamando que este tipo de abusos no sea dado por parte del Estado.

“El estado paraguayo, el gobierno nacional tiene que mirar hacia el más débil y no hacia el más fuerte, como lo hace el gobierno de Santiago Peña. En este caso, la ministra de Obras Públicas nuevamente está incurriendo en una negligencia, porque no socializa el proyecto con la gente que va a ser afectada. Ella mira no a la gente, sino que mira a la empresa que ya tiene que iniciar esa obra y ya está cobrando peajes hoy por esa obra que todavía ni empezó”, refirió.

Agregó que este gobierno lo que hizo fue aumentar la desigualdad, privilegiando a un puñado de paraguayos, creando sociedades de primera, segunda y tercera clase.

“La Constitución Nacional nos da la posibilidad a todos los paraguayos de manifestarnos pacíficamente si algo no nos parece correcto. La única forma de poder atajar este atropello violento que hace el gobierno sin consulta con la gente que va a ser perjudicada, alcanzada por esta reforma de Caja Fiscal, es salir y manifestarse pacíficamente para que sean escuchados”, concluyó.