El corporativismo cartista vuelve a salvar a Eddie Jara

El diputado Miguel Martínez (PLRA) presentó ayer ante la Comisión Permanente del Congreso un proyecto de declaración, que insta al presidente de la República, Santiago Peña, a destituir al titular de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, debido a los supuestos malos manejos administrativos, según el informe de la Contraloría General de la República.

Se añaden los escándalos que involucran también a su pareja, la diputada Johana Vega (ANR, HC).

Sin embargo, el corporativismo cartista, una vez más, protegió a Jara y postergó por 15 días el tratamiento de la solicitud de destitución, a pedido del imputado diputado Esteban Samaniego (ANR-HC).

“No puede ser que un funcionario que está administrando la plata de los paraguayos y sospechado de corrupción siga como presidente de Petropar. Los escándalos, las graves irregularidades deben motivar su destitución. Evidentemente, Peña tiene en cada institución su recaudador y Eddie es en Petropar”, sentenció el legislador opositor.

Jara ya fue salvado en ambas cámaras de brindar informe de gestión, gracias a que los cartistas o rechazan los pedidos o directamente envían a comisiones para dilatar el proceso.

Jara y la diputada Vega siguen sin responder a la Contraloría sobre las inconsistencias encontradas sus DD.JJ., tras el examen de correspondencia que se les realizó.

La pareja cartista, desde que comenzó su romance, ostenta costosos viajes, lujosas fiestas, regalos y ropas de diseñador que fueron muy cuestionados por la ciudadanía.

Actualmente, la pareja pasa sus vacaciones de verano en una lujosa residencia en San Bernardino (departamento de Cordillera) que alquiló por unos US$ 17.000.