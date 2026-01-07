Eddie Jara y Johana Vega habrían pagado US$ 17.000 para alquilar casa en San Ber

Según datos a los que accedió ABC a través del entorno de la pareja de mediáticos funcionarios públicos, el presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, y la diputada Johana Vega recibieron el año nuevo en una residencia alquilada en la Villa Veraniega.

Incluso la fuente compartió una fotografía de la pareja posando al lado del árbol de Navidad, con sus respectivos regalos, y también mencionó que el monto del alquiler rondaría los 17.000 dólares, una cifra que supera los G. 100 millones.

Si bien el monto luce exorbitante, hay que tener en cuenta que se trata de una residencia con todos los lujos, propios de los que suele alardear la pareja en su día a día.

Las fuentes incluso aportaron el nombre de la inmobiliaria encargada del trámite de alquiler. Sin embargo, si bien ambos son funcionarios públicos, al tratarse de una transacción privada, estos están exentos de brindar información.

También intentamos tener la versión de Eddie Jara, contactando a su número con terminación 033, pero este no respondió.

Este nuevo acto de ostentación se da mientras están en la mira de la Contraloría General de la República (CGR) que realizó graves observaciones sobre todo al titular de Petropar tras un examen de correspondencia de bienes.

Este fue acusado por el ente contralor de presuntamente realizar millonarias transferencias a sus cuentas particulares desde la cuenta de Petropar, así como un nivel de vida muy superior a sus ingresos como funcionario público.

Según datos de la Contraloría, las trasferencias a sus cuentas particulares sin aparente justificación ascenderían a G. 1.001 millones, a lo que también sumó presuntos cobros injustificados de viáticos por G. 103 millones.

Los viáticos se habrían desembolsado pese que en Migraciones no hay registros de salida del país del titular de Petropar en las fechas que fueron consignadas. Tampoco cuadra su nivel de vida, incluyendo el millonario pago para ser aceptado como socio del Club Centenario.

Asimismo, los bienes y lujosos hábitos de Vega están bajo observación de Contraloría, entre ellos, los costosos viajes realizados junto a su pareja a destinos idílicos como Europa o las playas de Cancún (México). En esta ocasión, si bien el destino es local, el gasto no es menor.

A esto hay que sumarle el derroche en el pasado cumpleaños de la legisladora, donde Eddie Jara, además de colmar de arreglos florales el curul de su pareja en la Cámara de Diputados, también –según Vega– aportó para la suntuosa farra que organizó.

La legisladora posteriormente dijo que su pareja le ayudó con un pequeño aporte, aunque refirió que el grueso de los gastos los financió mediante un “préstamo”.

Dicho evento fue realizado a finales del año pasado en la sede de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) en Mariano Roque Alonso, con bufet, bebidas y decoración de lujo, show de fuegos artificiales y como broche de oro, participación en vivo del grupo mexicano de música (cachaca) Azteka.

A esto hay que sumarle los bienes inmobiliarios de la diputada Vega, principalmente una propiedad en construcción ubicada en el barrio Defensores del Chaco de la ciudad de Mariano Roque Alonso, la cual habría transferido luego de que ABC lo publicara, resaltando que la propiedad no estaba declarada ante Contraloría.

Prórroga de Eddie Jara y Johana para poder “vacacionar”

Atendiendo el proceso de examen de correspondencia de bienes abierto por Contraloría contra el titular de Petropar, Eddie Jara, y su pareja, la diputada cartista Johana Vega, estos solicitaron una prórroga de un mes para realizar sus respectivos descargos.

Ante este pedido, el ente contralor respondió el 30 de diciembre concediendo la prórroga solicitada, pero por un plazo de 20 días (hábiles).

Con dicho plazo de gracia, la pareja podría terminar su mes de vacaciones, aprovechando también que Vega es una de las legisladoras que logró zafar de ser designada como miembro de la Comisión Permanente del Congreso.

Pese a haber realizado varios viajes en el año pasado, logró evitar estar “de guardia” hasta el próximo 2 de marzo, fecha en la que culmina el receso parlamentario para ambas cámaras del Congreso.