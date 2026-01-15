La Cancillería es “tibia” en asuntos trascendentales, afirma Soroka

Según el presidente de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, Colym Soroka, “estábamos viniendo con muchas dudas” en temas relacionados a la Cancillería Nacional, que tiene como titular a Rubén Ramírez Lezcano.

El diplomático se reunió hoy con los legisladores y según el senador, se le solicitó informaciones referentes al acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur) cuya firma se anunció para este sábado en Asunción.

“El sector productivo vive con una preocupación de lo que va a traer eso; festejamos, por un lado, la apertura de más mercados, pero con la UE es siempre una de cal y otra de arena. Estamos preocupados por las exigencias con relación a la producción nacional”, precisó.

Pese a algunas explicaciones del ministro, Soroka apuntó que hay posturas “tibias” dentro de Relaciones Exteriores a temas clave como el mencionado acuerdo o toda la situación referente a Venezuela. “Nosotros quisiéramos ver una actitud más positiva cuando pedimos informaciones; queremos que expliquen las cosas. Nuestras relaciones internacionales son importantes”, agregó.

Crisis yerbatera y apoyo político

En otro aspecto, el senador dijo que existe una crisis en lo que refiere a la producción de yerba, ya que los precios en góndolas no bajarían mientras que los productores no recibirían una paga justa.

Finalmente, en lo que refiere al ámbito político y de cara a las futuras elecciones, Soroka confirmó su apoyo a Arnoldo Wiens.

