Celebran 110 años del excombatiente del Chaco

Un emotivo festejo se tuvo en Luque cuando familiares y amigos compartieron el cumpleaños número 110 de don Canuto González, quien sirvió como sargento 1º en el Regimiento de Infantería Nº. 2 Ytororo y participó activamente en la Batalla de Boquerón durante la Guerra del Chaco (1932- 1935).

Don Canuto es oriundo del departamento del Guairá, nació el 19 de enero de 1916 en el distrito de Coronel Martínez, en la compañía de Potrero Villar 1916. Cuando tenía apenas 15 años se unió al ejército paraguayo para combatir por la defensa del Chaco. En la contienda fue herido en la mano derecha al ser impactado por un proyectil, pero con el tiempo pudo recuperarse y llevar una vida plena.

Don Canuto, un ejemplo de sacrificio y valor durante su servicio en la defensa del Chaco recibió la visita del ministro de Defensa, Gral. Ej (R) Óscar González; el comandante del Ejército, Gral Ej. Manuel Rodríguez y el comandante del Comando Logístico. Gral. Div. Gustavo Arza, quienes llevaron a la banda de músicos de las Fuerzas Armadas, que tanto agrada al excombatiente.

Al escuchar el sonido de los trombones, trompetas, clarinetes y demás instrumentos don Canuto se mostró sumamente contento y comenzó a aplaudir. Si bien, debido a su avanza edad y los achaques propios de la edad este año ya no pudo levantarse a bailar al ritmo de la bandita, si compartió con alegría con sus invitados y las autoridades.

Mayor pensión

Desde setiembre del año pasado y a modo de honrar a los últimos tres héroes del Chaco se aprobó una ley que les aumentaba la pensión. Los beneficiados fueron; Virgilio Dávalos, Juan Bautista Cantero y Canuto González. El monto pasó de 56 jornales mínimos, (G. 6.027.112) a 340 jornales mínimos, en concepto de subsidio y asistencia social mensual que será única y exclusivamente para estos tres veteranos; o sea la suma de G. 37.910.680.