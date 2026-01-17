El gran ausente: mensaje de Lula en la previa de la firma del acuerdo Mercosur - UE

El presidente brasileño, Lula Da Silva, utilizo su red social X para dejar un mensaje en las horas previas a la firma del acuerdo comercial que suscribirán este sábado el Mercosur y la Unión Europea (UE), evento del cual no será partícipe.

“Gracias señora Presidenta Ursula von der Leyen. El acuerdo representa una victoria del multilateralismo y traerá beneficios a las poblaciones de los países del Mercosur y de la Unión Europea”, apunto el mandatario del vecino país.

A renglón seguido, expresó: “Un hito histórico en el fortalecimiento del diálogo y el entendimiento entre los bloques, que creará oportunidades mutuas de empleo, generación de ingresos, desarrollo sostenible y progreso económico”.

Ambos líderes mantuvieron una corta raunión ayer en Río de Janeiro y posterior a ella destacaron la importancia del acuerdo.

“Fueron más de 25 años de sufrimiento y de intentos de acuerdo, pero mañana (hoy) en Asunción haremos historia al crear una de las mayores áreas de libre comercio del mundo, con 720 millones de personas y un producto interior bruto (PIB) de 22 billones de dólares”, sentenció el mandatario.