Trump invita al gobierno de Paraguay a integrar Junta para paz en Gaza

Este sábado, el presidente Santiago Peña publicó un mensaje en redes sociales en el que anuncia que recibió del gobierno de los Estados Unidos una invitación para sumar a Paraguay a la “Board of Peace”, una nueva organización internacional proyectada por el presidente estadounidense Donald Trump.

Se trata de una mesa ejecutiva de trabajo concebida por el gobierno de Trump para implementar un plan de paz – anunciado en septiembre de 2025 – para la Franja de Gaza, que actualmente atraviesa un tumultuoso alto el fuego luego de la devastadora ofensiva israelí sobre el territorio palestino que siguió a un ataque armado del grupo islamista Hamás contra Israel en octubre de 2023.

Más de 71.500 personas, la mayoría de ellas mujeres y niños, han fallecido en Gaza debido a la ofensiva israelí, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí. De ese total, 464 muertes se han producido luego de la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 10 de octubre, según datos de esa institución.

Peña: “Asumimos con honor la responsabilidad”

En su mensaje en redes sociales, el presidente Peña - cuyo gobierno ha tomado constantemente posturas favorables a Israel y Estados Unidos en el contexto de la guerra en Gaza - publicó imágenes de una carta firmada por Donald Trump en la que invita al mandatario paraguayo a unírsele en “un esfuerzo críticamente histórico y magnífico para afianzar la paz en el Medio Oriente y, al mismo tiempo, emprender un radical nuevo enfoque para resolver conflictos globales”.

Según el plan de Trump, la “Board of Peace” será establecida como una “administración transicional de gobierno” en Gaza. Según lo anunciado por Trump en septiembre, una segunda fase del plan - posterior al actual alto el fuego - contempla la formación de un Gobierno de tecnócratas formado por palestinso que no militen en Hamás en la Franja, además del desarme de esa organización islamista.

Los integrantes de esa Junta se reunirán “en el futuro cercano”, reza la nota. Según la misiva, Paraguay y los demás estados miembros podrán designar un representante para que participe en las reuniones del organismo.

En respuesta, el presidente Peña agradeció en redes a Trump la invitación y dijo que su gobierno asume “con honor la responsabilidad de trabajar junto a los Estados Unidos por una paz duradera para todos”.