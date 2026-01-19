Junta de Paz de Trump: Gobierno dice que Paraguay no debe pagar US$ 1.000 millones

El presidente Santiago Peña informó el sábado pasado que recibió una invitación del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que Paraguay integre su “Board of Peace”, una Junta de Paz por Gaza que impulsa el mandatario norteamericano.

Sin embargo, el mandatario no hizo referencia a ningún tipo de pago o compromiso económico que el país deba asumir para formar parte del organismo internacional.

La controversia surgió luego de una publicación del diario estadounidense The New York Times, que citó un borrador del estatuto de la Junta de Paz y señaló que la membresía permanente tendría un costo de US$ 1.000 millones.

“La Junta de Paz de Trump se promociona como un nuevo organismo internacional de mantenimiento de la paz, y la membresía permanente no será barata. Trump está invitando a los países a unirse más allá de un período de tres años, si están dispuestos a desembolsar más de mil millones de dólares en efectivo durante el primer año de la junta, según un borrador del estatuto de la junta revisado por The New York Times”, publicó el medio estadounidense.

Villate: “La invitación no está condicionada a ningún aporte”

Ante estas versiones, el ministro del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), Gustavo Villate, aclaró que la invitación remitida a Paraguay no establece ninguna condición económica.

“La invitación no está condicionada a ningún tipo de aporte, en particular. Nosotros seguimos analizando el borrador de la invitación en general y de lo que forma parte del convenio”, dijo.

Villate explicó que el monto de US$ 1.000 millones fue malinterpretado y que no se trata de un requisito para ingresar a la Junta.

“El párrafo, que se está dando a entender de manera incorrecta, es que cada Estado miembro podrá cumplir ese mandato, pero no más de tres años. Ese plazo, no va a aplicar a los Estados miembros que aporten más de US$ 1.000 millones. Esta invitación caduca en tres años”, explicó.

Aporte para extender plazo

Detalló que el estatuto prevé que los Estados miembros puedan integrar la Junta por un período máximo de tres años, plazo que no se aplicaría a los países que realicen un aporte superior a los US$ 1.000 millones.

El ministro señaló además que, una vez cumplido el plazo de tres años, la continuidad de Paraguay en la Junta dependerá de una eventual nueva invitación.

“Aquellos miembros que hagan aporte de esa suma no van a requerir de una invitación adicional. Si se recibe una invitación adicional o no, ya dependerá de las circunstancias geopolíticas de acá a tres años”, declaró.

Eventual aporte deberá pasar por el Congreso

Villate remarcó que cualquier decisión relacionada con un eventual aporte económico deberá contar con la aprobación del Congreso Nacional.

“En principio, estamos de acuerdo (con participar de la Junta) por toda la política internacional que está llevando adelante el presidente Peña”, agregó.

“Es una oportunidad sin precedentes para Paraguay”

El titular del MITIC destacó la relevancia de la invitación y aseguró que representa una oportunidad histórica para el país.

Añadió que formar parte de la Junta permitiría al país involucrarse en discusiones de alto impacto global.

“Implicaría, primero, estar involucrados en un tema de alta relevancia para el mundo. Es una ventaja formar parte en estas discusiones y no ser un simple espectador”, expresó.

Relación con EE. UU. e Israel, claves para la invitación

Consultado sobre cómo surgió la propuesta para incluir a Paraguay, Villate atribuyó la invitación a la política exterior impulsada por el presidente Peña y el canciller Rubén Ramírez.

“A mí no me cabe duda de que ese es el principal motivo. Ahora, quien haya propuesto o no... nosotros tenemos una relación excelente con EE.UU. e Israel. Creo que los condimentos necesarios para formar parte están dados y para nosotros es un orgullo como país formar parte de esto que significaría el cese al fuego de un conflicto que lleva siglos”, añadió.

A su vez, indicó que, hasta el momento, Paraguay y Argentina serían los únicos países de Sudamérica invitados a integrar la Junta de Paz.