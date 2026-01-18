¿Paraguay pagará US$ 1.000 millones para integrar la Junta de Paz de Trump?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigiría un aporte de US$ 1.000 millones en efectivo durante el primer año a los países que aspiren a integrar la denominada “Board of Peace”, una Junta de la Paz impulsada por su administración, según publicaron agencias de medios internacionales.

“La Junta de Paz de Trump se promociona como un nuevo organismo internacional de mantenimiento de la paz, y la membresía permanente no será barata. Trump está invitando a los países a unirse más allá de un período de tres años, si están dispuestos a desembolsar más de mil millones de dólares en efectivo durante el primer año de la junta, según un borrador del estatuto de la junta revisado por The New York Times”, publicó el medio estadounidense.

Según el diario neoyorquino, el documento deja abiertas varias interpretaciones sobre el alcance real del organismo.

New York Times agrega que “y si bien la junta se concibió como parte del plan de Trump para supervisar Gaza, no se menciona a Gaza en la carta. Esta omisión avivó las especulaciones sobre la posibilidad de que el grupo tenga un mandato más amplio para abarcar otros conflictos e incluso podría tener como objetivo crear una alternativa al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dominada por Estados Unidos”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Trump invita al gobierno de Paraguay a integrar Junta para paz en Gaza

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Peña no menciona aportes económicos

El presidente Santiago Peña informó ayer a través de sus redes sociales que recibió una invitación de Trump para integrar la Junta de Paz. Sin embargo, no hizo referencia a ningún pago o aporte económico que Paraguay deba realizar para acceder a la membresía.

Hasta el momento, el Gobierno paraguayo no emitió un pronunciamiento oficial sobre las condiciones financieras que eventualmente podrían estar asociadas a la participación.

En su mensaje en redes sociales, Peña publicó imágenes de una carta firmada por Trump en la que invita al mandatario paraguayo a unírsele en “un esfuerzo críticamente histórico y magnífico para afianzar la paz en el Medio Oriente y, al mismo tiempo, emprender un radical nuevo enfoque para resolver conflictos globales”.

Los integrantes de esa Junta se reunirán “en el futuro cercano”, reza la nota. Según la misiva, Paraguay y los demás Estados miembros podrán designar un representante para que participe en las reuniones del organismo.

Agradecimiento oficial y otros países invitados

Además, el presidente Peña agradeció en redes a Trump la invitación y dijo que su gobierno asume “con honor la responsabilidad de trabajar junto a los Estados Unidos por una paz duradera para todos”.

El gobierno del mandatario cartista ha tomado constantemente posturas favorables a Israel y Estados Unidos en el contexto de la guerra en Gaza.

Estados Unidos también invitó a otros gobiernos ideológicamente afines de la región, como el de Argentina, a integrar esta mesa de paz impulsada por la administración Trump.

Lea más: Trump invita al presidente de Paraguay a la Junta de la Paz para Gaza

Qué es la “Board of Peace” impulsada por Trump

La trata “Board of Peace” es una mesa ejecutiva de trabajo impulsada por Trump para implementar un plan de paz –anunciado en septiembre de 2025– para la Franja de Gaza.

Según el plan de Trump, esta Junta de Paz será establecida como una “administración transicional de gobierno” en Gaza.

Conforme a lo anunciado por Trump en septiembre, una segunda fase del plan -posterior al actual alto el fuego- contempla la formación de un Gobierno de tecnócratas formado por palestinos que no militen en Hamás en la Franja, además del desarme de esa organización islamista.