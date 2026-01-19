El Mercosur será una “superpotencia en minerales críticos”, dice comisario de UE

“Queremos vivir en un mundo en el que los aranceles sean bajos, para que los consumidores –es decir, nuestros ciudadanos– puedan acceder a una mayor variedad de productos a mejores precios” , dijo a EFE el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefcovic (eslovaco).

Sus palabras fueron vertidas tras firmar este sábado en Asunción el acuerdo de libre comercio con los cancilleres del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

Šefcovic fue el encargado de estampar su firma en el acuerdo en representación de los veintisiete Estados de la UE, en un acto de enorme simbolismo en la sede del Banco Central de Paraguay, al que también asistieron la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen (alemana), y el jefe del Consejo Europeo, António Costa (portugués).

El comisario remarcó que el tratado con el Mercosur, que se negoció durante 25 años, manda un mensaje al mundo que se amplifica aún más después de un último año marcado por “turbulencias, inestabilidad y por la imposición de altos aranceles”, en aparente alusión a Estados Unidos. “Queremos eliminar las barreras comerciales para asegurarnos de que se creen nuevos empleos”, expresó.

En este sentido, el encargado comercial consideró que uno de los sectores que más impulso puede tomar es el de los minerales críticos y tierras raras, un elemento crucial en la geopolítica actual y que será vital para la transición energética, la digitalización y la defensa.

Conforme a los datos, China es hoy el país con mayores reservas de tierras raras y domina los procesos de producción y refinamiento. Sin embargo, Brasil aparece como el segundo con mayores reservas, la gran mayoría inexploradas por falta de recursos, y Argentina también tiene algunas.

“Brasil cuenta con la segunda mayor reserva, pero necesita inversiones, necesita acuerdos de compra y necesita contratos a largo plazo. Y eso es exactamente lo que queremos y lo que necesitamos”, explicó.

De este modo, cree que el nivel de inversiones que llegará, en particular a este sector, será “enorme” y ayudará al “desarrollo del Mercosur como superpotencia en materias primas críticas”.

“Como europeos estamos pagando muy caro las dependencias que hemos desarrollado durante los últimos 10 o 15 años. Y queremo s , claramente, diversificar. Y veo esto como una gran oportunidad para ambas partes ”, añadió.

El acuerdo comercial y asociación entre ambos bloques será remitido a los congresos para su estudio y ratificación.

Garantizan el comercio justo

Al ser preguntado sobre la ola de protestas de los granjeros europeos contra el acuerdo con Mercosur, el comisario de comercio Maroš Šefcovic defendió que han aprobado medidas a una profundidad, amplitud y alcance sin precedentes para garantizar que no se produzcan grandes desequilibrios, ya sea por disparidad de precios o volumen. En ese extremo, dijo que la UE se compromete a actuar “con una velocidad sin precedentes”.