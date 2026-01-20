“Junta de Paz”: Peña prepara sus maletas para viajar a Suiza

Este martes, el canciller Rubén Ramírez Lezcano confirmó que el presidente Santiago Peña viajará a Suiza mañana para participar del acto de firma de la “Junta de Paz” para Gaza, promovida por el presidente norteamericano Donlad Trump.

Peña y el ministro de Relaciones Exteriores saldrían de Europa el jueves por la noche y se espera que ambos vuelvan al territorio nacional este viernes.

Asimismo, apuntó que Paraguay va a tener un “rol como facilitador de la paz” en el marco de los diálogos por Gaza.

“Al mismo tiempo, en ocasión de este importante evento, el presidente de la República va a participar en diferentes paneles del World Economic Forum como expositor y en ese mismo sentido los objetivos son promover a nuestro país en el mundo empresarial", sostuvo el funcionario.

Peña invitado por Trump

Recientemente, el mandatario reveló en redes sociales la invitación de su homólogo de Estados Unidos de América, Donald Trump, para que integre el “Consejo de la Paz” (’Board of Peace’), una nueva organización internacional que tiene como fin actuar en regiones afectadas por conflictos, centrándose en la Franja de Gaza”.

La adhesión implica el pago de una “membresía” de US$ 1.000 millones, según revelaron medios internacionales como The Bussines Standard. Al respecto, el canciller había asegurado que nuestro país no aportará la altísima suma de dinero.

