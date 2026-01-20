Junta de paz: advierten de juicio político y afán de impunidad para HC

El diputado opositor Billy Vaesken (PLRA, Frente Radical) dijo que si bien cree ilógico que nuestro país, con las grandes necesidades que tenemos, llegue a abonar US$ 1.000 millones como “membresía” para el “Board of peace” (Junta de Paz) en Gaza planteado por el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, nunca se puede descartar porque el presidente Santiago Peña se muestra genuflexo con el fin de mantener el “perdón” de EE.UU. para el titular de la ANR, Horacio Cartes.

“El Gobierno de Peña está sometido, porque juega genuflexo al Gobierno de Trump. Creo que eso lo hace porque busca impunidad para ciertos actores íntimos que tiene el presidente Peña: el levantamiento de la sanción de (Horacio) Cartes, por ejemplo, y hay otros condimentos que nos dicen que juega a eso y no en favor del pueblo paraguayo”.

El diputado hizo referencia a la designación como “significativamente corrupto” por parte del Gobierno de los Estados Unidos contra el exmandatario y actual titular del Partido Colorado, Cartes, a quien EE.UU. le revocó las sanciones económicas impuestas durante el gobierno anterior de Joe Biden.

El legislador insistió en que Peña de hecho maneja su política exterior –incluso con EE.UU.–, con el fin de “complacer deseos foráneos y no en favor del pueblo paraguayo” y para mantener la “impunidad” de Cartes.

Peña trata de congraciarse con Trump “a cambio de impunidad. Por algo se dio el levantamiento de las sanciones contra Horacio Cartes y tal vez eso quiera cuidar, pero no es en favor del pueblo paraguayo”, manifestó.

Millonario desembolso por ser socio pleno de la Junta de Paz

Por otra parte, también insistió en que si eventualmente a este Gobierno se le ocurre hacer el desembolso de US$ 1.000 millones que plantea Trump para ser “socio pleno” de la “Junta de Paz” para Gaza, podría exponerse a un juicio político.

En el caso de que eso se dé, “la gente que más necesita –el paraguayo– tiene que salir a las calles y la oposición tendría que dar paso a un juicio político, porque es una alta traición para la gente que necesita”, señaló.

Remarcó que ese dinero que se plantea de ayuda representa unos G. 6,8 billones, que es el 4,8% del Presupuesto General de la Nación 2026 y que serviría –entre otras cosas– para cubrir por tres años el presupuesto requerido para medicamentos de pacientes oncológicos del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), o se podría usar para solucionar la problemática del transporte público en el país.

A su criterio, también consideró que esta “Junta de Paz” de Trump “es un club que crea por caprichos personales, porque juega a ser emperador” y que Paraguay no gana nada estando o no.