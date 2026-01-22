Concejal denuncia acefalía en la Junta Municipal y pide renuncia del intendente de Santa Rosa

En conversación con ABC Color, Ruggeri señalo que una vez más fracasó el intento de conformar la nueva mesa directiva de la Junta Municipal. El primer intento se registró en la última sesión ordinaria del 2025. Entonces, figuraba en el orden del día la conformación de la mesa directiva, de comisiones asesoras correspondientes al 2026 de la comisión permanente de la Junta Municipal para el receso legislativo. Nada se pudo hacer, porque los concejales de la bancada del PLRA dejaron sin quorum la sesión.

El miércoles último se reanudaron las actividades legislativas en la Junta Municipal y se debía retomar lo quedó pendiente. Es decir, la conformación de la nueva mesa directiva presidida por el profesor Ignacio Segovia (ANR).

La votación para la elección del presidente y vicepresidente de la Junta no figuraba como primer punto en el orden del día. Por ese motivo se solicitó la modificación del orden del día.

La solicitud fue apoyada por la bancada colora, mientras que los concejales liberales solicitaron que se mantuviera el orden del día como estaba. Las dos mociones fueron sometidas a votación y al haber dos empates susecivos, el presidente hizo uso del doble voto, inclinando la balanza a favor de ANR.

Seguidamente, el edil Daniel Colmán (PLRA) propuso que se mantenga la actual mesa directiva, pero Ignacio Segovia anunció su intención de dimitir del cargo ya que tiene intenciones de candidatarse a la intendencia de Santa Rosa en las próximas elecciones municipales.

Ante este escenario, la bancada liberal anunció que se retiraba para estudiar la situación. Sus integrantes abandonaron la sala dejando sin quórum la primera sesión ordinaria del año y sin que se pudiera conformar la nueva mesa directiva.

“Actualmente, la Junta Municipal se encuentra ante un escenario de incertidumbre porque no hay mesa directiva, como tampoco comisiones asesoras. Eso implica que la institución municipal no tenga funcionalidad prácticamente. Tampoco está previsto en la ley el mandato imperativo; la ley es clara y establece que la mesa directiva se debe reanudar anualmente, votando de manera nominal cada cargo”, dijo Romí.

Intendente debe renunciar al cargo “por dignidad y moral”

La falta de una mesa directiva afecta las funciones del municipio y también podría atañer en su momento la renuncia del intendente Rubén Jacquet para dedicarse a su candidatura a la intendencia.

La renuncia debe tener firma certificada de una escribanía, la Junta Municipal debe aceptar la renuncia y el presidente de la Junta Municipal debe asumir interinamente la intendencia municipal hasta que sea electo el concejal que complete el periodo.

En otro momento, la edil manifestó que la ley establece que el intendente renuncie tres meses antes de las elecciones, si su intención es recandidatarse. “¿Te parece que, siendo ordenador de gastos y candidato a la intendencia, estaría haciendo un buen trabajo como intendente? Para mí, no, porque cualquier actividad que comprometa recursos municipales ya la hace políticamente provoto para su rekutu“, afirmó

“El intendente, una vez que se oficializó su candidatura, ya no goza de mi confianza, porque si politizó durante cuatro años, imagínate ahora el nivel de politización de los recursos de la municipalidad. Hoy el que más obligado está a renunciar por dignidad y moral es Rubén Jacquet”, señaló.