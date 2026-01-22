Congresistas visitan comunidad indígena atacada

El Senado informó que una comitiva de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, encabezada por su presidente, el senador Colym Soroka (ANR), visitó la comunidad indígena Tekoha Karapã, ubicada en el distrito de Ypehû, departamento de Canindeyú, con el objetivo de mediar en un conflicto territorial y evitar hechos de violencia denunciados meses atrás por los nativos.