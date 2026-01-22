Política
22 de enero de 2026 - 13:31

Congresistas visitan comunidad indígena atacada

Parlamentarios visitan la comunidad nativa de Ypehú. (Gentileza)
El Senado informó que una comitiva de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, encabezada por su presidente, el senador Colym Soroka (ANR), visitó la comunidad indígena Tekoha Karapã, ubicada en el distrito de Ypehû, departamento de Canindeyú, con el objetivo de mediar en un conflicto territorial y evitar hechos de violencia denunciados meses atrás por los nativos.

La senadora Esperanza Martínez (Frente Guasu) dijo que los nativos reclaman la restitución de sus tierras y el cese de las agresiones que, según denunciaron, también provendrían del propietario del inmueble.

Destacó la importancia de reconocer oficialmente a la comunidad, teniendo en cuenta que en el lugar residen numerosos niños y que los pobladores demandan acceso a fuentes de trabajo y a servicios básicos esenciales.

La comitiva también estuvo integrada el senador Orlando Penner (ANR, ex-PPQ); y los diputados Benjamín Cantero (ANR, HC) y Pastor Vera Bejarano (PLRA); el presidente del Indi, Hugo Samaniego, entre otros.

Penner, presidente de la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas de la Cámara Alta, solicitó paciencia a la comunidad mientras se avanza en la búsqueda de una solución definitiva.

Indi

También pidió al titular del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) que realice las averiguaciones correspondientes a la mayor brevedad posible, a fin de determinar los derechos que asisten a cada parte y establecer si corresponde la reparación de daños.