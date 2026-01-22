Congresistas visitan comunidad indígena atacada

La senadora Esperanza Martínez (Frente Guasu) dijo que los nativos reclaman la restitución de sus tierras y el cese de las agresiones que, según denunciaron, también provendrían del propietario del inmueble.
Destacó la importancia de reconocer oficialmente a la comunidad, teniendo en cuenta que en el lugar residen numerosos niños y que los pobladores demandan acceso a fuentes de trabajo y a servicios básicos esenciales.
La comitiva también estuvo integrada el senador Orlando Penner (ANR, ex-PPQ); y los diputados Benjamín Cantero (ANR, HC) y Pastor Vera Bejarano (PLRA); el presidente del Indi, Hugo Samaniego, entre otros.
Penner, presidente de la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas de la Cámara Alta, solicitó paciencia a la comunidad mientras se avanza en la búsqueda de una solución definitiva.
También pidió al titular del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) que realice las averiguaciones correspondientes a la mayor brevedad posible, a fin de determinar los derechos que asisten a cada parte y establecer si corresponde la reparación de daños.