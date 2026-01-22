Peña: estar en “Junta por la Paz” de Trump es “un honor profundo para el Paraguay”

Este jueves, el presidente estadounidense Donald Trump lanzó en Davos, Suiza, su “Junta por la Paz”, un organismo internacional que concibió con el objetivo - según ha descrito el mandatario norteamericano – de implementar el plan de paz en la Franja de Gaza que su gobierno anunció en 2025 e impulsar procesos de pacificación de otros conflictos.

Del acto en Suiza participó el presidente paraguayo Santiago Peña, quien fue invitado por Trump como miembro fundador de la Junta, en conjunto con una veintena de otros mandatarios con los que el presidente estadounidense tiene afinidad, incluyendo al mandatario ultraderechista argentino Javier Milei y al primer ministro húngaro Viktor Orbán.

En un mensaje publicado hoy en redes sociales, el presidente Peña celebró la inclusión del gobierno de Paraguay como miembro fundador de la “Junta de Paz” como un “honor profundo” para el país.

El mandatario paraguayo elogió a su homólogo estadounidense por abrir “un espacio para volver a poner la paz en el centro de la agenda mundial”.

“Con la fuerza serena de un Paraguay gigante que cree en el diálogo y en la construcción de consensos. Venimos de una historia marcada por la paz y el respeto entre los pueblos. Este es el Paraguay que resurge. Un país que construye puentes cuando el mundo más los necesita (sic)”, reza el mensaje del presidente Peña.

El medio estadounidense The New York Times reportó recientemente que un borrador del estatuto fundacional de la Junta establecía que los estados invitados solo podrán formar parte del organismo por un periodo de tres años, a menos que realicen un pago de 1.000 millones de dólares para garantizar su membresía permanente.

El gobierno de Paraguay anunció que no planea realizar tal pago.

“Junta por la Paz”

La “Junta por la Paz” - a la que también fueron invitados líderes mundiales como el presidente ruso Vladimir Putin o el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu - sería una mesa de trabajo internacional concebida para implementar un plan de paz – anunciado en septiembre de 2025 – para la Franja de Gaza, que actualmente atraviesa un frágil alto el fuego luego de la devastadora ofensiva israelí sobre el territorio palestino que siguió a un ataque armado del grupo islamista Hamás contra Israel en octubre de 2023.

Más de 71.500 personas, la mayoría de ellas mujeres y niños, han fallecido en Gaza debido a la ofensiva israelí, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí. De ese total, 464 muertes se han producido luego de la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 10 de octubre, según datos de esa institución.

Según el plan anunciado por Trump, la “Junta por la Paz” será establecida como una “administración transicional de gobierno” en Gaza para supervisar la segunda fase del plan de paz - posterior al actual alto el fuego -, que contempla la formación de un Gobierno de tecnócratas formado por palestinos que no militen en Hamás en la Franja, además del desarme de esa organización islamista.

Trump anunció también su intención de que la “Junta por la Paz” impulse procesos de pacificación de otros conflictos a nivel mundial.