Hijo de Nicanor busca “hacerse notar” a Cartes para legitimar nueva dictadura, afirma senador

“Evidentemente, José (Duarte Penayo) no está a la altura para la discusión política y tampoco académica por más títulos que tenga. En primer lugar confunde el terrorismo de Estado, donde se utiliza la fuerza de las instituciones para perseguir, torturar, matar, exiliar a compatriotas como hizo el régimen stronista, con las guerras civiles que se dieron anteriormente”, señaló el legislador.

Sostuvo que la diferencia entre terrorismo estatal y conflictos civiles es una “discusión clara”, sin embargo, sostiene que Duarte Penayo “quiere hacerse notar al cartismo” y decir “¡che! aquí estoy, fíjense en mí!, ¡Yo puedo ser el legitimador intelectual del proyecto autoritario hoy de Horacio Cartes!“, aseveró el parlamentario.

Villalba dijo que todo proyecto autoritario necesita alguien “que tenga cartón” para decir que los atropellos democráticos no son dañinos, que son legales y que responde a la Constitución.

“La ciudadanía tiene que saber que es un plan autoritario en la República del Paraguay para copar todas las instituciones y avanzar sobre los derechos de la gente”, subrayó Villalba.

ANR nunca pidió perdón

En otro momento, el senador recalcó que el Partido Colorado nunca pidió perdón a la ciudadanía por las atrocidades que cometió el régimen stronista. “Mató, persiguió, hizo desaparecer a personas, exilió. Pero el Partido Colorado hasta ahora lo tiene como presidente vitalicio. El Partido Colorado tendría que salir a pedir perdón al pueblo paraguayo por todo lo que hizo Alfredo Stroessner”, recalcó.

El parlamentario lamentó que José Duarte esté al frente de una institución rectora de la Educación Superior. Señaló que en otros países, las autoridades de dichas agencias no partidizan la discusión. “Es más, blindan la educación de las injerencias partidarias -no políticas- partidarias. Y él tiene una ‘ensalada’ en este momento en sus presentaciones y eso, lejos de fortalecer el sistema de educación de Paraguay, lo debilita”.