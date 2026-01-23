MNP exige disculpas de titular de Aneaes por agraviar la memoria de las víctimas de Stroessner

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) emitió este viernes un contundente comunicado en el que expresa su “rechazo y preocupación” ante las recientes afirmaciones de José Duarte Penayo, presidente de la Agencia Nacional de Educación Superior (Aneaes), referentes al régimen dictatorial de Alfredo Stroessner.

Lea más: Presidente de la Aneaes reivindica la dictadura de Stroessner

La controversia surge tras declaraciones de Duarte que, según el MNP, intentan “absolver históricamente” la dictadura stronista. Para el organismo preventivo, estas posturas son incompatibles con las conclusiones de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ), que documentó fehacientemente que el régimen fue un sistema totalitario responsable de crímenes de lesa humanidad.

“Mató menos que los gobiernos liberales, que fue la mayor sangría del Paraguay. Frente a este período oscuro, la dictadura de Stroessner fue benigna en materia de muerte” (sic), había afirmado Duarte Penayo en entrevista con Radio La Unión 800 AM, el lunes último.

El MNP calificó el análisis del funcionario como un ejercicio de “enaltecimiento del terrorismo de Estado”, señalando que tales expresiones lesionan gravemente la memoria de las víctimas y contradicen el consenso histórico y oficial del Estado paraguayo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Un registro de horrores documentados

En su comunicado, la institución recordó que no existe “margen de especulación” sobre lo ocurrido entre 1954 y 1989. Entre las prácticas sistemáticas citadas por el MNP se encuentran:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Detenciones arbitrarias.

Ejecuciones extrajudiciales.

Desapariciones forzosas.

Torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Lea más: Aneaes: estudiantes de la UNA piden salida de Duarte tras reivindicar a Stroessner

“La memoria y la verdad son pilares esenciales de la democracia y su relativización desde cargos públicos debilita las garantías de no repetición”, reza un fragmento del texto oficial.

Exigencia de perdón

Finalmente, el MNP exhortó a José Duarte Penayo a rectificar su posición de manera pública. Asimismo, la institución le exige que pida perdón tanto a las víctimas del stronismo como a la sociedad paraguaya en su conjunto, calificando sus dichos como un “grave e inmerecido agravio”.