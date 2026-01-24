Acahay: Lezcano no buscará rekutú debilitado por denuncias

Inicialmente, se barajó como candidato de la Alianza a Manuel Petre, administrador municipal, pero el funcionario también cuenta con denuncia por supuesto acoso y su figura no prendió, por lo cual ahora se concentran en la candidatura de Leticia.

El intendente aliancista, lejos de cumplir con su promesa de “gestión honesta y transparente”, está cerrando sus cinco años en frente de la Municipalidad de Acahay con nefastos antecedentes.

Aldo Lezcano tiene dos denuncias formales por coacción sexual de ex funcionarias municipales por lo cual ya está imputado, y otra denuncia pública por similar hecho, pero que no fue radicada en nuestro país debido a que la supuesta víctima migró a España.

En cuanto a su gestión municipal la Contraloría General de la República (CGR) detectó varias falencias administrativas.

Otras candidaturas

Varios partidos políticos y organizaciones civiles retiraron su apoyo a Lezcano, y ahora se acercan a la figura de Lidio Samudio, un joven activista social. Samudio se muestra cercano a Miguel Prieto (YoCreo) y a los senadores Yolanda Paredes y Ricardo Kobylanski de Cruzada Nacional.

En carpas coloradas, el movimiento Colorado Añetete postula a Osmar Amarilla como pre candidato a la Intendencia. El movimiento Causa Republicana postula a Lorena Noguera y como candidato de Fuerza Republicana va Alcides Sosa.

En tanto que Honor Colorado va con dos precandidatos en las internas municipales; Gilberto Mereles, del equipo Juan Carlos Baruja y Gabriel Borbón, del equipo Juan Darío Monges y Norma Zárate.