Directorio Liberal autoriza a candidatos no afiliados

El Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), agrupación presidida por Hugo Fleitas, resolvió ayer en sesión telemática autorizar las candidaturas puntuales de personas no afiliadas a cargos electivos con miras a las elecciones municipales del 2026.

El caso más resaltante beneficia a la empresaria Mónica Scheid quien será candidata a intendente de Nueva Alborada, Itapúa, por la Lista N° 2, informaron voceros del encuentro.

Desde la agrupación aclararon que la autorización se encuentra establecida dentro del Estatuto del PLRA, en el capítulo N° 2 “De las Membresía”, artículo N° 22.

Dicha norma fija que los miembros asociados (no afiliados) que se hayan destacado por servicios relevantes a la comunidad o a la República y/o gocen del reconocimiento y de la estima pública por su liderazgo social o político, podrán ser nominados como candidatos del partido.

Estas candidaturas, según el estatuto, abarcan exclusivamente a las elecciones municipales, departamentales o nacionales a propuesta de las autoridades partidarias con el consentimiento del candidato y el acuerdo de la mayoría del Directorio partidario.

No obstante, en caso que la candidatura sea a presidente o vicepresidente de la República o gobernador, se requiere la autorización por la Convención Nacional del PLRA.

Esta autorización del Directorio Liberal a beneficio de candidatos no afiliados surge horas después que el Comando departamental de Honor Colorado oficializara al intendente Óscar Martínez (ANR, HC) como precandidato por un segundo periodo (rekutu) en caso de vencer a los aspirantes de la disidencia interna de su partido.

El cartista venció al candidato a intendente del 2021 del PLRA Basilio Pereira, primo del actual gobernador de Itapúa Javier Pereira. Basilio sondeó volver a candidatarse pero todo apunta a que Scheid arrastró una mayor aceptación entre liberales e independientes.

El último intendente liberal del distrito de Nueva Alborada, departamento de Itapúa, fue Jorge Johansson.