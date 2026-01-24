Política
24 de enero de 2026 - 01:00

Directorio Liberal autoriza a candidatos no afiliados

El gobernador de Itapúa Javier Pereira, y la precandidata Monica Scheid (Centro).
El gobernador de Itapúa Javier Pereira, y la precandidata Monica Scheid (Centro).

El Directorio de PLRA autorizó ayer las candidatura de personas no afiliadas a cargos electivos para las internas del 7 de junio y las elecciones municipales del 4 de octubre. El acuerdo busca afianzar alianzas opositoras en el interior del país especialmente en Nueva Alborada donde la empresaria Mónica Scheid busca evitar el rekutú del colorado cartista Óscar Martínez.

Por ABC Color

El Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), agrupación presidida por Hugo Fleitas, resolvió ayer en sesión telemática autorizar las candidaturas puntuales de personas no afiliadas a cargos electivos con miras a las elecciones municipales del 2026.

El caso más resaltante beneficia a la empresaria Mónica Scheid quien será candidata a intendente de Nueva Alborada, Itapúa, por la Lista N° 2, informaron voceros del encuentro.

Desde la agrupación aclararon que la autorización se encuentra establecida dentro del Estatuto del PLRA, en el capítulo N° 2 “De las Membresía”, artículo N° 22.

Dicha norma fija que los miembros asociados (no afiliados) que se hayan destacado por servicios relevantes a la comunidad o a la República y/o gocen del reconocimiento y de la estima pública por su liderazgo social o político, podrán ser nominados como candidatos del partido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Estas candidaturas, según el estatuto, abarcan exclusivamente a las elecciones municipales, departamentales o nacionales a propuesta de las autoridades partidarias con el consentimiento del candidato y el acuerdo de la mayoría del Directorio partidario.

No obstante, en caso que la candidatura sea a presidente o vicepresidente de la República o gobernador, se requiere la autorización por la Convención Nacional del PLRA.

Oscar Martínez (ANR, HC), intendente de Nueva Alborada.
Oscar Martínez (ANR, HC), intendente de Nueva Alborada.

Esta autorización del Directorio Liberal a beneficio de candidatos no afiliados surge horas después que el Comando departamental de Honor Colorado oficializara al intendente Óscar Martínez (ANR, HC) como precandidato por un segundo periodo (rekutu) en caso de vencer a los aspirantes de la disidencia interna de su partido.

El cartista venció al candidato a intendente del 2021 del PLRA Basilio Pereira, primo del actual gobernador de Itapúa Javier Pereira. Basilio sondeó volver a candidatarse pero todo apunta a que Scheid arrastró una mayor aceptación entre liberales e independientes.

Lea más: El PLRA aprueba realizar alianzas en varios distritos

El último intendente liberal del distrito de Nueva Alborada, departamento de Itapúa, fue Jorge Johansson.