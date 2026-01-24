Paraguay en la Junta de Paz de Trump: esto opina un analista internacional

El presidente Santiago Peña participó esta semana de la firma de constitución de la Junta de Paz para Gaza, tras ser invitado a integrar el espacio por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La presencia del mandatario paraguayo generó distintas lecturas en el ámbito político. Mientras algunos sectores la interpretan como un alineamiento con la política exterior estadounidense, otros destacan la participación de Paraguay en espacios de proyección internacional.

Mario Paz Castaing, analista internacional, se refirió a la participación activa del presidente Peña en la Junta de la Paz para Gaza constituida por Donald Trump. Señaló que la exposición internacional es relevante, aunque sostuvo que su impacto dependerá de la gestión posterior.

“Estar en la cartelera siempre es importante, aunque va a depender de cómo se gestione, posteriormente, esta cuestión. Hay oportunidades para ganar y también para perder”, dijo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Peña firma el acta fundacional de “Junta de la Paz”

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Paraguay y la gestión de su política exterior

El analista indicó que en la política global los vínculos se construyen a partir de negociaciones, por lo que Paraguay debe priorizar sus propios intereses en el diseño de su política exterior.

“Tenemos que tener en cuenta en el desarrollo de nuestra política exterior el ganar reputación, ganar presencia internacional, pero, también, al mismo tiempo, evaluar de qué manera vamos y, fundamentalmente, haciendo cosas que al Paraguay le convengan”, declaró.

Lea más: Peña defiende que Junta de Paz de Trump pueda abordar situación en Venezuela

Agregó que será clave la forma en que Paraguay administre las tensiones globales entre las grandes potencias. En ese contexto, señaló que los países de menor tamaño deben coordinar acciones con Estados de características similares para fortalecer su posición internacional.