Presidente cartista del Parlasur fue ninguneado al no ser incluido en firma del acuerdo UE-Mercosur, según diputado

En conversación con medios de comunicación este lunes, el diputado oficialista Hugo Meza (ANR, Partido Colorado) lanzó una crítica contra el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, y opinó que el diputado cartista Rodrigo Gamarra fue “ninguneado” al no ser incluido en el acto de firma del acuerdo comercial entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea, a pesar de que Gamarra es presidente del Parlamento del Mercosur.

El diputado Meza hizo referencia a un mensaje publicado por Gamarra el pasado martes en redes sociales, en el que este se dirigió a ministros y “altos cargos” y dijo que “no son una raza superior ni llegaron a la tierra para ser adorados”.

“Bajen de su nube de soberbia antes de que la realidad, o alguien más, lo haga por ustedes”, reza el mensaje.

El diputado Meza opinó que no incluir a Gamarra en el acto de firma del acuerdo, en el que sí estuvo su par de la Unión Europea, Ursula von der Leyen – presidenta del Parlamento Europeo – fue una falta de respeto a la investidura del titular del Parlasur.

“Rodrigo Gamarra, le guste o no al ministro de Relaciones Exteriores, es el presidente del Parlasur”, dijo Meza, quien añadió que “siempre hay ministros que creen que vienen del cielo, pero están a humor del presidente de la República”.

Aunque no quiso dar nombres, el diputado Meza reiteró su opinión de que el presidente Santiago Peña debe realizar cambios en su gabinete de ministros. “Necesitamos jugadores de recambio en el gabinete”, manifestó.

Caja Parlamentaria

El diputado Meza entró también en el debate que está en curso sobre la necesidad de reformar la Caja Fiscal, que enfrenta déficits en varias de sus cajas jubilatorias como la del magisterio nacional (docentes) o la de las fuerzas de seguridad (policías y militares).

Mientras el Gobierno plantea medidas como establecer o elevar edades mínimas de jubilación e incrementar el aporte de los funcionarios, gremios docentes, de policías y militares han expresado resistencia a esas medidas y algunos sectores han cuestionado la “jubilación VIP” de la que gozan los parlamentarios.

En ese contexto, parlamentarios opositores han planteado eliminar la Caja Parlamentaria, mientras que diputados oficialistas han propuesto nuevos parámetros como elevar la edad mínima de jubilación de 55 a 65 años.

El diputado Meza opinó que el Congreso, que tendrá a su cargo estudiar las medidas de reforma de la Caja Fiscal que propone el Poder Ejecutivo, tiene la necesidad de modificar también la Caja Parlamentaria para tener “autoridad moral y política” para hacer lo mismo con las cajas de docentes o fuerzas de seguridad.

“Hay una ciudadanía que espera gestos de la clase política”, advirtió.

Se manifestó a favor de medidas como elevar la edad mínima de jubilación de los parlamentarios y otras propuestas como que el aporte de los parlamentarios suba del 22 al 24 por ciento de sus salarios, y añadió que cesar los aportes del Estado a la Caja Parlamentaria es una “alternativa” que debe ser analizada.

Sin embargo, opinó que eliminar por completo la Caja Parlamentaria sería una decisión “apresurada y casi populista”.