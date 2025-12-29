Diputado aliado al cartismo pide a Peña al menos cuatro cambios en su gabinete

El gobierno de Santiago Peña ya va a cumplir tres años en el 2026, más de la mitad del periodo que le corresponde.

Entre los ministros más cuestionados por su gestión al frente de sus respectivas carteras están la ministra de Salud, María Teresa Barán, el ministro del Interior, Enrique Riera, el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, entre otros.

Para Hugo Meza, diputado aliado del cartismo, sostuvo que en caso de que Peña decida cambiar a algunos ministros de su gabinete, le estaría dando oxígeno a su gobierno.

“Nosotros venimos sosteniendo el cambio de hace tiempo, el ministro del Interior, que es el ministro político; sin embargo, el que más le crea problema. No nos olvidemos que gracias a su impasse se fue un senador, hay varios diputados enojados, etcétera. Es el menos político de todos, justamente el ministro del Interior, el comandante de la Policía Nacional. Tenemos varios ministerios con ausencia, con Ministerio de Agricultura, con una ausencia tremenda en el campo, falta mejorar gestión”, aseguró.

Las “mochilas pesadas” de Peña

Para el diputado, Carlos Jiménez, actual titular del MAG, debería volver al Senado, al considerar que con la implementación del programa estrella del gobierno, Hambre Cero, debería florecer el campo con una producción altísima.

“Hoy tenemos una producción que alcanza para satisfacer el mercado local de aproximadamente seis meses, el resto estamos trayendo todo de afuera. Entonces, hay criterios, hay entes que deberíamos cambiar urgentemente. Hay mochilas pesadas que el Presidente de la República no tiene por qué hacerse cargo y hay ministerio que está haciendo un tremendo trabajo con eh históricas reivindicaciones en salud, en educación, en obras públicas, que necesita un mayor empuje”, señaló.

Agregó que en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Ministerio de Salud Pública (MSP), son algunos de los que deberían tener una mejor gestión y que si bien hay un avance importante, también hay una insatisfacción en muchos sectores de la población que hoy critican estas carteras importantes.

Otra de las “mochilas pesadas” de Peña es el titular de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, quien hace tiempo “debería haberle dado tranquilidad al Presidente de la República para salir de ese cargo” según refirió el diputado. Recientemente, la Contraloría General de la República dio a conocer un informe en el que cuestionaba a Jara varias inconsistencias en sus declaraciones juradas de bienes, incluso hasta transferencias de la petrolera estatal a su cuenta particular.

Recordó que todo gobierno entra en un periodo de desgaste y más aún ahora, en un periodo electoral, donde necesitan mostrar gestión para que la ciudadanía siga apostando a los representantes del Partido Colorado.