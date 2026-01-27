Ex obreros de Acepar urgen ley para cobrar G. 24.000 millones

Antonio Sosa, coordinador general de los ex obreros de la desaparecida siderúrgica estatal Acepar SA, señaló que, si bien la firma fue privatizada, el Estado siempre mantuvo la mayoría de las acciones. Recordó que la misma primero fue transferida a una empresa paraguaya y luego a la firma argentina de Sergio Taselli de 1997 a 2013.

Lea más: Senado rechaza costoso plan para indemnizar a exobreros de Acepar

Recordó además que de 2014 a 2018 volvió a ser transferida a la empresa brasileña Vetorial SA. representada por Gustavo Correa y Óscar Ribone, pero los inversores abandonaron la planta a fines de 2017, dejando millonarias deudas a la Administración Nacional de Electricidad por consumo de energía; al Ministerio de Hacienda por impuestos, a empresas proveedoras y a la intervención judicial por el alquiler.

“Todos sabemos que Acepar fue una empresa que ha dado mucho trabajo a los paraguayos. Los empresarios se han aprovechado y se han llevado todas nuestras riquezas de Acepar. Y a los obreros se los ha dejado en la calle. Esto viene de muchos gobiernos ya”, manifestó Sosa.

Señaló que en 2022 la Cámara de Diputados dio media sanción a la compensación para los trabajadores a instancias del entonces diputado hoy titular del Senado Basilio Núñez (ANR, HC) y el hoy titular de la Cámara Baja Raúl Latorre (ANR, HC). Sin embargo, dijo que debido a la interna colorada, en la Cámara de Senadores el proyecto fue rechazado por un voto. Agregó que la diputada Cristina VIllalba (ANR, HC), de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, les pidió esperar hasta que mejoren las recaudaciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Está en el Senado

Finalmente, se presentó el mismo proyecto en la Cámara de Senadores donde los ex obreros ahora urgen su tratamiento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sosa subrayó que son 437 obreros ya registrados por el Ministerio del Trabajo; que el monto total que piden ronda los G. 24.000 millones y que tocaría G. 54 millones a cada uno. Destacó que, mientras esperan, numerosos obreros padecen enfermedades o fallecen.

Finalmente, Colym Soroka (ANR), titular de la Comisión Permanente del Congreso, anunció que pedirá el tratamiento del proyecto de compensación a mediados de marzo próximo.