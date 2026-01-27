Exobreros e Itaipú amenazan con “reunirse con Lula” para que Peña los reciba

Al término del encuentro entre exobreros de Itaipú y miembros de la Comisión Permanente del Congreso, Milciades Areco, asesor jurídico de los extrabajadores, dijo que sus clientes urgen la instalación de una Mesa Técnica con la Binacional, ente cuyo titular es Justo Zacarías (ANR, HC).

Lea más: Exobreros de Itaipú exigen el fallo a favor o no por el pago de beneficios no percibidos

Según publicaciones previas, los manifestantes reclaman una compensación económica que asciende a casi US$ 1.000 millones para unas 16.000 personas. Sin embargo, Itaipú desconoce el vínculo laboral y califica el reclamo de inviable. El expediente se encuentra congelado en la Corte Suprema de Justicia.

Areco, en cambio, dijo que informaron a los miembros de la Comisión Permanente del Congreso que está “en proceso” un pedido de audiencia con el presidente del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, para expresarle sus reclamos.

“Si se confirma esa audiencia, estaríamos de alguna manera poniendo en riesgo la propia soberanía de la República del Paraguay, atendiendo que va a ser un país extranjero el que va a resolver un problema genuinamente de paraguayos”, advirtió el letrado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Sería muy triste, muy triste que nosotros como paraguayos busquemos la solución en otro país”, acotó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Dijo que por ello solicitan la intermediación del Congreso para tener una audiencia con Santiago Peña e instalar una Mesa Técnica con la Itaipú Binacional. “Y podamos resolver la cuestión aquí en Paraguay”, indicó Areco.

Advierte que de esta manera están agotando instancias internas porque afirman que ya solicitaron audiencia con el Ejecutivo, que ya tienen sentencias judiciales pendientes de pago “para luego ir al Brasil”.